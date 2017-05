Borzalmas hír érkezett: Benkő László rákos

Szombaton Szlovákiában lépett fel az Omega, de a billentyűk mögött nem Benkő László állt, pedig az elmúlt 55 évben egy ilyen koncertje se volt a zenekarnak.

Ahogy arról ma, azaz kedden írtunk Benkőt sikertelenül próbáltuk meg elérni hétfőn, az együttes frontemberével, Kóbor Jánossal viszont sikerült beszélnünk:

„Ezen a koncerten Laciért is játszottunk, nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudhattuk magunk mellett a színpadon. A múlt héten is, és pár órával ezelőtt is beszéltem vele, már jobban van. Hétvégére elhagyhatta a kórházat, de ma reggel vissza kellett mennie még néhány vizsgálatra.”







A 73 éves Benkő László váratlanul került kórházba © Knap Zoltán

Azt azonban nekik se árulta el a zenész, mi a baja. Mint most kiderült, még ő sem tudta.

Az ACNews-nak sikerült elérnie Benkőt nem sokkal az orvosi látogatása után. Úgy nyilatkozott:

Bejött az orvos, és azt mondta, van egy rossz hírem meg van egy jó. A rossz, hogy maga rákos, a jó pedig, hogy a tüdejének semmi baja!

A billentyűs hirtelen nem is tudta, hogy reagáljon, de azán viccesen azt mondta a doktornak: „Nem is egy rákról beszélt, hanem többről, hirtelen azt sem tudtam, hogy mit válaszoljak! Végül csak annyit mondtam, hogy ismerem én a rákokat, csak többnyire a Sparban szoktam velük találkozni.”

Egyelőre bent tartják további vizsgálatokra, csak remélni tudja Benkő, hogy hamarosan kiengedik, és ott lehet az Omega németországi koncertjén.