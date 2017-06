Bombanő: VV Sziszit a tenger fiatalítja – képek

A VV 2 egykori szereplője, Sziszi alakja ugyanolyan tökéletes, mint 24 éves korában, amikor a ValóVilág falai között élt.

Fekete Szilvia bombasztikus alakja és szépsége miatt a 2003-as VV-ben azonnal a középpontba került, mindenki őt irigyelte, vagy éppen utálta, mert az övénél formásabb testet még rajzolni is nehezen lehetett volna. Azóta tizennégy év telt el, a volt szépségkirálynő alakja azonban mit sem változott. Bátran mutatja meg alakját a tengerparton.







2017: „A barátaim azt mondják, szerencsés vagyok: egy közel negyvenéves nő, huszonéves testben”

– Elárulom, nem diétáztam soha, és az élet élvezetei közül az elsők közé sorolom az evést. Hiszen nincs is annál jobb, mint ha valamit megkíván az ember és meg is ehetjük a kalóriák számolgatása nélkül. Fontosnak tartom a testi-lelki harmóniát egy általunk ideálisnak tartott forma eléréséhez és megtartásához. A lelki hozzáálláson múlik minden. Ha úgy állítjuk be magunkat, hogy hízékonyak vagyunk, és gyorsan kövérek leszünk, ha nem figyelünk, akkor ezt az agy rögzíti, majd végrehajtja a parancsot, és tényleg elhízunk. Szerintem az alakom karbantartásában egyébként közrejátszik a diszkótáncos múltam, hiszen ilyenkor több órán keresztül intenzíven táncoltam, ami ugyan kívülről nézve könnyed dolognak tűnik, de egy kemény este alatt volt, hogy fogytam is egy-két kilót. A délutáni edzés, a koreográfia betanulása mellett nem volt szükségem soha konditeremre – magyarázta a Borsnak Sziszi, aki büszkén újságolta, hogy az alakja évek óta nem változott, pedig már nem táncol.







2004: így nézett ki 13 évvel ezelőtt VV Sziszi – alig változott © Bors

– A titkom az, hogy nyáron több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok, nem vagy alig reggelizem, és soha nem eszem azonos időben. És tudom, hogy mik okoznak cellulitiszt, azokat a nasikat kerülöm. A barátaim azt mondják, szerencsés vagyok: egy közel negyvenéves nő, huszonéves testben – nevetett Sziszi, aki hosszú évek óta Mallorcán él. A táncot félretéve masszázsterapeutaként kezdett új életet, és belekóstolt a reiki világába.







Már nem táncol, masszázsterapeutaként dolgozik Sziszi

– A testi fittség mellett programoznunk kell a lelkünket is. Energiagyógyászattal is foglalkozom, szeretem a munkám, a körülöttem élő embereket. Olyan életet élek, amit nem cserélnék el semmi pénzért. Boldog vagyok, a tengerparton töltöm az időm. Szerintem ez is fiatalít – nevetett Sziszi, aki gyermeket még nem vállalt, de ami késik, nem múlik.