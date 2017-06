Bódy Magdi: Biztos, hogy még férjhez megyek

A dzsesszénekesnőnek lelkileg nehéz időszak volt az elmúlt tíz év. Eltemette az édesanyját, a nővérét, és elvesztette a kiskutyáját is. Most kész új életet kezdeni, akár oltár elé is áll.

2017.06.13. 12:00 Földvári Zsófi





