Bochkorra rendőrt hívtak a szomszédok

Szilveszterkor rendőrt hívtak Bochkor Gábor otthonához, mert a rádiós tűzijátékot durrogtatott diósdi kertjében. Bochkor nem tagadta, hogy bejelentés érkezett a privát ünnepsége miatt, a hatóságok pedig gyorsan meg is érkeztek a helyszínre, hogy ellenőrizzék a történéseket – ismerte el a Blikknek.

„A tűzijátékunk öt percig tartott, de a hetedik percben már a rendőrség is ott volt” – idézte fel történteket a műsorvezető a Music FM reggeli műsorában. „Mondtam a rendőröknek, hogy már vége van, de nyugodtan nézzenek körbe. Bejöttek a kertbe, és mindent teljesen rendben lévőnek találták. Csak egyfajta, úgynevezett kazettás rakétát használtam, és ezek mind fölfelé mutattak.”

Bochkor elismerte, hogy a tűzijáték kezdetekor hallotta, hogy valaki azt mondja, „aztán nehogy rám irányítsa”, ám a rádiós nem aggódott, mert szakszerűen helyezte el a szilveszteri durrogtatni valót. Bochkor azt is elárulta, hogy a petárdát utálja, ám a tűzijátékot gyönyörűnek nevezte. Összesen 124 rakétát lőtt ki néhány perc lefolyása alatt.









A Blikk megkérdezte az ügyről a szomszédokat is, akik csak név nélkül voltak hajlandóak nyilatkozni.

„Hallottuk és láttuk is éjszaka a hatalmas dörrenéseket és a fényjátékot Bochkorék felől. Percekig tartott. Valamelyik szomszéd be is telefonált a rendőrségre, mert félt, hogy felgyullad valami” – mondta az egyik lakó, egy másik pedig megerősítette, hogy be kellett zárniuk a kutyáikat, mert attól féltek, megijednek a durrogástól.