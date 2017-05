Bizarr meztelenkedés volt a menő az év divatgáláján - fotók

Ugyan mi másról is szólna egy divatesemény, mint az extrém megjelenésről és a határok feszegetéséről, ennek ellenére valahogy úgy érezzük, az idei Met gálán (azaz a New York-i Metropolitan Múzeum gáláján) elég sokan túllőttek a célon. Persze nem is lenne az év divatösszejövetele, ha nem lenne egy-két kivillanó mell vagy fenék, illetve ne esne le az állunk minden második megjelent öltözéke láttán.

A modellkedésből lassan a filmezés felé vándorló Cara Delevingne például ezüst álkopaszsággal jelent meg, mintha egy hetvenes években készült kis költségvetésű sci-fi elevenedett volna meg.

Halle Berry szettje még "visszafogott" volt - bár ha hozzátesszük, hogy ötvenéves, el kell ismernünk, igencsak jól tartja magát!

A modell-celeb Kendrall Jenner ruháján (vagy ruhájának hiányán?) kizárt, hogy ne akadt volna meg mindenkinek a szeme. Csak azt nem tudjuk eldönteni, mit szeretett vona, hogy inkább elölről csodálják, vagy hátulról? Annyi biztos: ha megkérdeznénk tíz embert, abból öt tuti azt mondaná, hogy a 21 éves lányon inkább nem volt ruha, mintsem hogy volt.

Persze tesója, Kylie Jenner sem bízta a véletlenre, hogy felfigyelnek-e rá, ha megérkezik.

...Mondjuk róla ez a fotó lett a legtökéletesebb:

Bella Hadid szintén modell és szintén nem fogta vissza magát. Kezeslábal láncing még nem volt ilyen szexi...

Ő pedig már Katy Perry énekesnő. Sajnos semmilyen magyarázattal nem tudunk szolgálni, miért érezte úgy, hogy egy vörös menyasszonyi ruha és egy torreádor-jelmez keverékébe kell csomagolnia magát. Cserébe garantált volt, hogy ebből nem lesz villantás.

Végezetül következzék Rihanna, aki a fele-fele megoldást választotta: felül gyakorlatilag teljesen elbújt, deréktól lefelé viszont tulajdonképpen csak magassarkúja feltekert madzagai takarták.