Bíróság elé áll Lajcsi

Napokon belül bíróság elé áll Galambos Lajcsi, a felesége, Boglárka és kilenc társuk. Lajcsi azért is harcolhat, hogy megússza a börtönt.

„A Budaörsi Járási Ügyészség 2017. januárjában emelt vádat a bűnügyben 11 személlyel szemben. A vádirat tárgya: jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és vesztegetés bűntette” – közölte korábban a hatóság a Bors megkeresésére. Ez az az ügy, amelyet a hírek között a Lagzi Lajcsi nevével fémjelzett áram- és vízlopási ügyként emlegetnek csak. Noha a trombitaművész mindvégig hangoztatta: ártatlan, a Bors megtudta, a jövő héten bíróság elé állítják. Nemcsak őt, a feleségét és kilenc társukat is.

– Készülünk a tárgyalásra, és várom, hogy végre tisztázhassam magam – mondta egy nagy sóhaj után Lajcsi a Borsnak, akit telefonon, ügyvédje társaságában értünk el.

Üzletszerűen lophattak A hatóságok gyanúja szerint Lajcsi és társai egy mocsai, egy érdi, egy táti lakóházban és egy tatai apartmanparkban éveken keresztül méretlenül vételezték az áramot, a vizet és a gázt. Ketten pedig az áramszolgáltató em­bereit is megvesztegették, hogy ne tárják fel a lopást.

Dr. Fröhlich Krisztián elmondta: az úgynevezett perelőkészítési szakaszban vannak, készülnek a tárgyalássorozatra.

– A nyomozóhatóság által a rendelkezésünkre bocsátott nyomozati iratokat összevetjük a vádirattal és a saját eljárás során begyűjtött bizonyítékokkal. A vádirat, a nyomozati irat és a mi bizonyítékaink határozzák majd meg a bizonyítási eljárást, amelynek menetét pe­dig a budaörsi járásbíró ha­tározza majd meg – mondta Lajcsi ügyvédje.







Újabb feljelentés készül? A Bors időközben úgy értesült, hogy a nyomozati anyag alapján a vádlotti oldal szabálytalanságokra lett figyelmes. – A rendelkezésre álló rendőrségi iratokból feketén-fehéren kitűnik, hogy még súlyos eljárási szabálysértéseken túlmenően esetleges hatósági kötelezettségszegés is felmerülhet – jelentette ki dr. Fröhlich, de a részletekbe nem kívánt belemenni.

A zenész szavaiból az derül ki, érzése szerint a háborút csak ezen a fórumon, a bíróságon nyerheti meg.

– Végre független és pártatlan fórum elé került az ügy, és nem egy általunk ismeretlen koncepció alapján folyik az eljárás – mint az ügyészségi és rendőrségi szakaszban. Nem akarok kabátlopási ügybe keveredni, mégis magyarázkodnom kell. Sosem loptam senkitől semmit, vizet sem, gázt sem és áramot sem. Ennek ellenére a fellépéseim alkalmával igen gyakran kérik azt a dalt, hogy Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek. Eljátszom, de a keserűség mégiscsak ott van bennem – így Lajcsi, akinek az ügyvédje osztja a véleményét, és szintén bizakodó.

– A bírósági eljárás során reményeink szerint ki fog derülni, mi az oka a csaknem három éve tartó ügynek, s azt is reméljük, hogy a vád a vádlotti vallomások és becsatolt bizonyítékok alapján megcáfolásra kerül – szögezte le dr. Fröhlich Krisztián.







Lagzi Lajcsi: Fellépéseimen gyakran kérik azt a dalt, hogy Kell egy kis áramszünet. Eljátszom, de a keserűség ott van bennem

Lajcsi lapunk kérdésére azt is elmondta: természetesen a felesége, Bogi is ott áll majd a vádlottak padján – még akkor is, ha érzésük szerint neki aztán végképp semmi keresnivalója nem lenne ott.

– Galambos Boglárka egyetlen bűne, hogy Boldogasszonypusztán él. Ő nem bűntárs, hanem házastárs. Ez az eljárás az idegeinket alaposan megtépázta. Csak annyit mondhatok, Bogi jól van! De egy édesanyát, akit el­vittek a kiskorú gyerekei mellől, már ennek az emléke is rossz érzésekkel tölt el – tette hoz­zá Lajcsi.