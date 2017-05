Biciklivel megy a lagzijára Molnár Andi

Két hét után összeköltöztek, másfél év után pedig örök hűséget fogad vele egykorú szerelmének Molnár Andrea.

Két hét után összeköltöztek, másfél év után pedig örök hűséget fogad vele egykorú szerelmének Molnár Andrea.

Még a százhúsz fős vendégsereg sem ismeri az esküvő és a lagzi részleteit, pedig a júniusi dátum már meglehetősen közel van. Molnár Andrea kezét fél év után kérte meg a párja.

– Gyorsan egymásra találtunk, mondhatni, villámcsapásszerűen. Én tanítottam be őt és a barátait egy esküvői táncra. Azonnal működött köztünk minden, és azon vettük észre magunkat, hogy két hét után már együtt éltünk. Rohamtempóban haladtunk. Olyan hihetetlen, hogy mindjárt férj és feleség leszünk – mesélte a Borsnak a táncosnő, aki továbbra sem mutogatja szerelmét, mert civil.









– Az utolsó pillanatra hagytunk és ha­gyunk mindent, a múlt héten még a helyszín sem volt biztos. Sőt az esküvő napja is bizonytalan, de előbb-utóbb kialakul majd. Még a ruhám sincs kész, azzal is sokat kell foglalkozni. Három-négy koszorúslány lesz, velük hetente megbeszéléseket tartunk, ők segítenek majd mindenben. Könnyű dolgunk van, mert a párom rendezvényszervező – árulta el a SportKlub műsorvezetője, és biztos abban, hogy a lagzi már csak azért is hatalmas buli lesz, mert rengeteg táncos kap meghívót.







Ennél nagyobb lesz az esküvői torta, Andi még csak a makettek közül válogat

A fiatalok a hagyományokhoz ragaszkodnak, Andi azonban újítani akar egy kicsit.

– Biciklimániás vagyok, van egy gyönyörű, elegáns, csajos bicajom. Ha az idő is mellénk áll, úgy tervezzük, hogy két keréken érkezünk a bulira – tudtuk meg a csodaszép menyasszonytól.