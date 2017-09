Bibliai nevet szán kisfiának Szabó Zsófi

Újabb képet töltött fel magáról közösségi oldalára Szabó Zsófi. A Jóban Rosszban egykori sztárja már hat hónapos terhes, férjével, Zsolttal decemberre várják a babát. A színésznő eddig szűkebb ruhákat hordott, de mivel a baba egyre nagyobb, már egy bővebb, csinos, fehér ruha alá rejtette gömbölyödő pocakját.

Egy ideje már azt is tudni, hogy kisfiút hord a szíve alatt. A Best magazinnak a névválasztásról is beszélt.

– Amikor egy nő megtudja, hogy kisbabát vár, akkor tulajdonképpen mindegy is, milyen nemű lesz, de én tényleg úgy képzeltem el, hogy fiam születik - mondta Zsófi, aki a baba nevének kiválasztását férjére, Zsoltira bízza.

– Bár gyakran beszélgetünk arról, hogy hogyan nevezzük majd a kis trónörököst, abban megállapodtunk, hogy az apukája nevét nem fogja tovább vinni. Két dolog biztos még: az egyik, hogy bibliai nevet szeretnénk, a másik, hogy külföldön is könnyen ki tudják ejteni.