Bibin röhög a net – 1 nap, 9 millió megtekintés, 1 millió dislike!

Normáls esetben arról beszél a német fiataloknak, hogyan sminkeli magát, és hogyan futkorászik a színes ruháiban Németország szerte. A 24 éves youtube-sztár, Bibi (polgári nevén Bianca Heinicke) gondolt egyet, és popszámot készített.

A How it is (wap bap…) egyetlen nap alatt közel 10 milliós nézettséget hozott! Hihetetlen! Öröm az ürömben, hogy az egymillió dislike is hamar összegyűlt alatta. Szóval: Bibi, van egy kis bibi!