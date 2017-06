Beyoncé ikrei ilyen elképesztő luxusba születnek: a 18 milliós Barbie csak a kezdet

Beyoncé februárban jelentette be, hogy ikreket vár, mindezt egy melltartóban és egy alsóneműben meg némi fátyolban tette - írja a The Sun magazin. Az Instagramon posztolt képek közt volt olyan is, amelyen Blue Ivy anyja hasa előtt áll pár szál virággal és majdnem megcsókolja testvérei lakhelyet.

Valamiért ez a várandósság nagyon fontos lehetett, hiszen még az egykori amerikai elnök, Barack Obama is gratulált. Aztán állítólag majdnem ő szólta el magát az ikrek nemét illetően, de úgy tűnik, ez nem volt igaz, ugyanis nem két lánya lett a házaspárnak, hanem a mostani állás szerint: egy fia és egy lánya. A családnak akkora vagyona van, hogyha a gyerekek semmit nem akarnak csinálni, akkor vélhetően egy egész életet letudnak élni úgy, hogy nem is kell.

Anyunak és apunak New York egyik remek negyedében egy 8000 négyzetméteres házuk van, de a család úgy tűnik, Kaliforniában akar élni, hiszen az elmúlt évben nagyon kerestek valami helyet, amit otthonuknak tudnak majd nevezni. Még Ecclestone lányának is megnézték az egyik luxusingatlanát, amelyért 150 millió fontot kért, de az nem volt megfelelő számukra.

Blue Ivy születésekor egy 14 ezer fontos - 5 millió forintos - ágyban hajtotta álomra a fejét, de volt ott más durvulás is, például gyémántokkal kirakott Barbie baba, amely 50 ezer fontba - 18 millió forintba - került az akkor hormonokban gazdag anyukának. A pár egyébként nem ismeri a viccet, ha ajándékról van szó, Jay Z például Beyoncé 29. születésnapjára egy privát szigetet vett Floridában, amelyért 170 millió fontot fizetett. Ha ez nem lenne elég, Blue Ivy annyira jó szülőpáros gyermeke lett, hogy még a Gucci is hajlandó volt arra, hogy neki külön csináljanak egy estélyit, amelyben anyjával léphet a vörös szőnyegre.







© NorthFoto

A kislány már most olyan ruhákban pózol, amelyeket a legtöbb halandó csak újságban fog látni - vagy ott sem -, így nagy valószínűséggel a most született babáknak sem kell valami fast fashion terméket hordaniuk, még a homokozóban sem. Blue Ivy állítólag már most szereti a luxusruhákat, hiszen gyakran viseli anyja ruhakölteményeinek mini mását, bár nem tudni az ikreknek is ilyeneket kell e majd hordaniuk, vagy velük majd valami teljesen más fog történni ezen a téren.

A The Sun magazin már azon is gondolkodik, hogy milyen játszótársai lesznek az ikreknek, és úgy tűnik, ők az egykori kolléga, Kelly Rowland fiára tippelnek, Titanra. A fiatalember egyébként most kétéves. Továbbá az is elképzelhető, hogy Serena Williams még meg nem született lánya is remek játszótársuk lesz majd. És az sem kizárt, hogy rendszeresen fognak találkozni Kanye West és Kim Kardashian, Saint és North nevű gyermekeivel. Merthogy jóban van a két család. Mivel Jay Z és Obama is barátok, így az egykori elnök lányai is szóba jönnek lapnál, de nem mint játszótársak, inkább példaképek lesznek, vélik az újságírók.

Vannak azért jó és igen fontos dolgok is: az ikrek elég hamar meg fogják tudni, milyen pizzát enni Olaszországban vagy éppen fagyizni, hiszen van a családnak egy jachtja, ami elég pöpec, igazi luxusjármű, a szülők pedig szeretik Európát, persze csak a luxusutak érdeklik őket, de akkor is. Van még magánrepülőjük is, így azon sem kell aggódni, hogyha anyu turnézik, az ikrek nem látják majd, hiszen Blue Ivy sem nélkülözte Beyoncét a melós időszakban.







© NorthFoto

A legnagyobb testvér már beszél franciául, valószínű testvérei is korán elkezdenek majd ezen a nyelven tanulni, hogy tudjanak majd egymással így is kommunikálni. A lap szerint ilyen körülmények várják a megszületett ikreket, akik jelenleg még kórházban vannak.