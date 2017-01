Betty: Alekosz idegen női testekre vágyott!

Nagy Alekosz élete és gondolatai igazi csemegének számítanak a honi bulvárvilágban: most kiderült, szakítása sem átlagos történet.

Nagy Alekosz hosszú hetek óta alig hallat magáról a közösségi oldalán, sőt az ünnepek alatt leginkább magyar romantikus dalokat osztott meg a nagyvilággal. Többségük a szakításról, szerelemről íródott, a valóság­show-hős pedig olyan rövid kommentárokkal fűszerezte meg a tartalmakat, hogy nem volt kérdés, nagy bánata van.

A Bors elsőként írt róla, hogy szeptember végén, egy nagyszabású partin, szerelme, Betty szülinapján kérte meg Alekosz a lány kezét. Az eseményről egy csodás fotósorozat is felkerült a lapjára, ám napokkal később minden eltűnt onnan. Sőt a lány és Alekosz oldalán is az jelent meg, mindketten egyedülállók. A szakításról akkor nem tudtunk írni, hiszen Alekosz tagadta, most azonban kiderült, a görög hosszú ideje egyedülálló.







Alekosz megkérte Betty kezét, majd mindketten azt írták magukról: egyedülálló © Cser Dániel

– Hónapok óta külön vagyunk, a ruháimat és a személyes holmimat is elhoztam – magyarázta Betty, majd az okokról sem hallgatott. – Megkérte a kezem, örömmel mondtam igent, majd egy héten belül közölte azt is, neki szüksége van különböző női testekre, hogy megkapja őket. Nos, én meg úgy gondoltam, hogy akkor jó, itt a vége – tette hozzá a szőke kebelcsoda.









Hogy van-e remény a békülésre? Kérdésünkre nem reagált, de azt elmondta, pénteken újra találkozik majd Alekosszal, hogy beszélgessenek egyet.

Alekosz csak annyit közölt, egyelőre nem beszél, mert nem beszélhet.