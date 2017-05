Betegséggel küzd Szigeti Ferenc

18 éve rendszeresen sportol Szigeti Ferenc, hetente háromszor is eljár edzeni, a télen felszedett kilók most mégsem akartak eltűnni. A Karthago gitárosa ezért orvoshoz fordult, ahol kiderült, baj van a pajzsmirigyével, göböket találtak rajta, amely megakadályozza a mirigy rendes működését, de akár szívbetegséget is okozhat – mondta el a Blikknek.







© Bors

A zenész arról is beszélt a lapnak, hogy túl sok barátja hunyt el olyan súlyos betegségben, amely rendszeres szűrővizsgálattal elkerülhető lett volna. Ő ezzel szemben minden évben teljes kivizsgáláson vesz részt, laborvizsgálatokkal, teljes testes CT-vel, MRI-vel, gyomor- és vastagbéltükrözéssel, és urológushoz is rendszeresen jár.

A gitáros a betegség ellenére optimista: „Egészséges életet élek, hamarosan meggyógyulok” – mondta a lapnak.