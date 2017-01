Besokallt a tévézéstől Dombóvári Vanda

Rusz Edit pszichológus szerint egyáltalán nem meglepő, hogy egy nő a negyvenes éveiben ilyen óriási változásra adja a fejét. Vanda is egy jól működő, berendezett életet hagyott Budapesten a nagyjából bizonytalanért. – A negyvenéves kor komoly lépcsőfok a nők életében, amikor sok mindenben döntést hoznak. Egy akkora döntésben két dolog is szerepet játszhat. Vanda ismert, évek óta folyamatosan a fókuszban van, igen attraktív és nyitott. Könnyen lehet, hogy egy egészen másmilyen életre volt szüksége azért, hogy megtalálja önmagát ebben a felhajtásban. Lehet, hogy szeretne nem folyamatos elvárásokban élni. Az elvonulással azonban építheti nemcsak a karrierjét, hanem önmagát is, visszatalálhat az eredeti Vandához – mondta a pszichológus.

A másik ok lehet, hogy – mint más vidékieknek – egyszerűen honvágya volt, elege lett Budapestből. – Szeretne visszatérni a gyökereihez, és egy vidéki nagyvárosban olyan éle­tet élni, amire mindig is vágyott – magyarázta Rusz.