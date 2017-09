Besenczi Árpád beköltözött újszülött lányához

Szombaton megszületett Besenczi Árpád és Nagy Kornélia harmadik gyermeke. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója és az Echo Tv híradósa pár órával a kicsi születése után fogadta hívásunkat, és örömmel osztotta meg velünk boldogságát.

– Szívünkben szerelemmel kiáltjuk világgá, hogy 11 óra 46 perckor 3035 grammal és 53 centivel megszületett harmadik gyermekünk, második leányunk, Besenczi Liána – újságolta a boldog kismama.







Liána már élete első napjait a családjával tölthette

Mivel Nellinek orvosi okokból az előző két babáját is császármetszéssel segítették a világra, ráadásul Hella még nincs három­éves, Zsongor pedig csak másfél, a szakemberek nem kockáztatták, hogy felszakadjon az előző operációk helye, így Liána is császármetszéssel érkezett. – Elképesztő élmény volt, és most először vághattam el én a köldökzsinórt. Épphogy kiemelték a babát Nelli hasából, magzatmázasan a mellkasomra fektették, és hosszú percekig ott hagyták. Leírni sem tudom, milyen meghitt és fantasztikus volt. Azt mondják, ez egy új szemlélet – számolt be élményeiről a büszke apuka, Besenczi Árpád.

A szülésre egy magánklinikán került sor, így Hella és Zsongor is szinte azonnal megismerhette a testvérét, mert a szülők természetesen velük érkeztek a kórházba.

Az új szemlélet része, hogy a papa és Zsongor is beköltözhetett a kismama mellé, hogy együtt töltse az első napokat az újszülöttel. A baba és anyukája jól van, Nelli már anyatejjel is tudja táplálni Lianát, az öttagúra bővült család ma tér haza Keszthely melletti otthonába.