"Berni egy csodaszép lány, kivéve, amikor hány" videó

Hatalmasat tévedett mindenki, aki eddig azt hitte, hogy a valóságshow-k világa és a magas kultúra távol áll egymástól. Mi sem bizonyítja jobban az ellenkezőjét, mint az Exek az édenben legújabb kihívása, ahol Milán például ilyen költői magaslatokban szárnyalt, amikor Bernihez írt szerelmes poémát:

Berni, nekem te vagy a zsánerem, már igazán leápolhatnád a bránerem

Az egészben egyébként az a legdurvább, mi volt a címzett kecskeméti lány reakciója: "Abszolút nagyon tetszett, amit írt." Nos, ezek után komolyan fel kell kötniük a gatyájukat a jövő Petőfijeinek...