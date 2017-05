Berkiék hazaszóltak Ázsiából

Joggal hittük, hogy a többi valóságshow-hoz hasonlóan, az Ázsia Expressz résztvevőinek telefonját is elveszik a műsor idejére. Ezért is furcsa, hogy a napokban Berki Krisztián és Kárpáti Rebeka is posztolt a Facebook-adatlapjára. Megtudtuk, nem kellett kicselezniük a szerkesztőket.

– Nincs a résztvevőknél telefon útközben, és tilos bármit elárulniuk a műsorból. Csak időközönként kapnak mobilt azért, hogy tudathassák a családtagjaikkal, hogy élnek és jól vannak – tájékoztatta lapunkat a műsor sajtósa.