Berki Krisztián: Na most akkor ki a köcsög?

Na most akkor ki a "kocsog" 🤣 Az élmények egy bizonyos szint után kihívást is jelentenek! Azok a dolgok fognak a legjobban inspirálni az életben, amelyeket te is átéltél személyesen, feltéve ha áldozol rá megfelelő mennyiségű időt, energiát Az élmények segítenek megtalálni, majd leküzdeni a határaidat! #motivation #aberkilife #aberki

A post shared by a berki 🇭🇺 (@berkikrisztian) on Jun 7, 2017 at 10:44pm PDT