Berki Krisztián fegyveres testőrséget állít fel - interjú

Amikor elindította a kereskedelmi tévés karrierjét, gondolt rá, hogy botrányhős lesz? Ez volt a terv?

Ez is csak egy szerep. A botrányhősé. Mindenki szerepet játszik az élet minden területén, kivéve én. Én ilyen vagyok. Mások reggel szerető szülők, a munkahelyükön alázatos beosztottak – ez mind-mind csak egy álarc, amit azért viselnek az emberek, hogy érvényesülni tudjanak az életben. A Berki, akit a tévében látnak, az azonos velem. Egyszer utálatos vagyok, máskor szuperhős. Amikor elindultam, pontosan tudtam, hogy volt egy rés a tévés piacon, amit ki tudok aknázni. Én vagyok az a megosztó szereplő, akit mindenki néz, de ezt nyilvánosan nem vállalja, mert nem tudnak velem azonosulni.

Meddig lehet ebből profitálni? Havonta több mint egymillió embert ér el a közösségi oldalainak köszönhetően. Gondolom, még jó darabig szívesen foglalkoztatja a TV2.

Bármeddig tudok ebből profitálni. Ameddig én akarom. Engem nem kell inst­ruálni, nekem csak azt kell elmondani, hogy mire van szükség. A kreatív részét bízzák csak rám, és garantáltan elégedettek lesznek. A titkom, hogy én sikerorientált vagyok, bár sokan azt hiszik, hogy pénzorientált. Az csak egy dolog, hogy a sikerekkel pénzt is keresek.







Sikerre hajt, nem a pénzre © Fejér Bálint

Hogy hogyan motiválom magam, arra van egy szemléletes példám: ha bemegyek az irodába, és elrontok valamit egy papíron, akkor azt összegyűröm, és úgy kell kidobnom a kukába, hogy csont nélkül bemenjen. Először csak ez a cél. Aztán egy hétig nem dobhatok mellé. A következő héten már nem ronthatok a papíron, és ha semmit sem kell a kukába dobnom, akkor máris fejlődtem, hiszen nem hibáztam. Lépésről lépésre a cél felé. Így építettem fel magam a tévében is. Az üzletember imidzsemet áldoztam be azért, hogy trash celeb legyek. Ebből pedig most nőttem ki magam, nemsokára jön a következő életszakaszom.

Mindegyik műsorát szereti? Van kedvence?

Az Éden Hotel után azt hittem, nem tudnak újat mutatni, aztán jött az Ázsia Expressz. Az teljesen felforgatta az életemet. Az út során olyan emberi sorsokat láttam, szenvedést és nélkülözést, hogy egészen megváltoztak a prioritásaim. Ma már tudom mi a fontos, mi az érték. Szerencsés vagyok, hogy ilyen lehetőséget kaptam az élettől, hogy kimehettem. Mások ráadásul vagyonokat költenek egy ilyen útra, én meg degeszre kerestem vele magam… Más emberként jöttem haza.

Azt mondják, ezért mondta le az esküvőt is. Pamela helyében sok asszony bizonyosan eltángálta volna egy sodrófával. Nem gondolja, hogy megalázta ezzel azt a nőt, aki gyermekkel ajándékozta meg?

Nem gondolom. Pamela – akinek egész életemben hálás leszek, hogy megajándékozott a világ legcsodálatosabb lényével, Zselykével, – pontosan tudja, hogy milyen vagyok. Azt teszem mindig, amit a szívem diktál, sosem hazudtam neki. Szerintem pont azzal mutatok tiszteletet, ha őszinte vagyok a legnehezebb pillanatokban is.







A botrányhős jó ideje a média egyik legmegosztóbb személyisége © Fejér Bálint

Új életszakaszról mesélt az imént. Az is a médiához köti majd? Volt már üzletember, lehetne megint az. Vagy tizen éve a fradis időszakban láttuk biztonsági cég élén. Ezt a vonalat például elengedte már?

Telitalálat a kérdés. Bár üzletember nemcsak voltam, hanem vagyok is. A háttérben is tudatos munka és építkezés folyik. Köztudott, hogy a médiapiacon is dolgozom, immár hat éve. Silló István barátommal kreatív ügynökséget is viszünk, de biztonsági cégünk is van, ahol épp most tervezünk egy újítást Őze Balázs üzlettársunkkal. Vagyon- és személyvédelemmel foglalkozunk majd, sportlétesítmények és telephelyek őrzése, emellett pedig – az állami szerveken kívül egyedüliként Magyarországon – éles fegyveres kíséretet is vállalunk, ha a megrendelőnek arra van szüksége. Emellett hétvégén pedig promoterként is debütáltam egy nemzetközi küzdősportgálán, ami telt házas rendezvény volt, úgyhogy nem unatkozom.

Szereti a veszélyt. A minap rendőrségi razzia volt abban az edzőteremben, ahová gyúrni jár. A rendőrök rengeteg hamis és illegális gyógyszert foglaltak le. A kokszolás kihagyhatatlan eleme a testépítésnek? Ön használ ilyen szereket?

Profi testépítés, sőt amatőr testépítés sincs szteroidok nélkül. Nincs sport teljesítménynövelők nélkül. Régen a gerelyhajításban nagyjából 62 méter volt a csúcs, most 100 méter fölött dobnak. Bárki azt gondolja, hogy a pápai sonkától fejlődtek ekkorát? Egyetlen sportolót sem akarok megbántani vagy vádolni de ki kell mondani: tiszta versenysportoló nincs.







Tiszta versenysportoló nincs, én is használtam szteroidot © Fejér Bálint

Csak tiszta verseny. Ezt szoktuk mondani. Igen, én is használtam szteroidot. De fontosnak tartom, hogy tisztában legyenek leginkább a fiatalok ennek veszélyeivel, mert nem mindegy, mit, hogyan használ az ember. Zacher Gáborral épp most forgattunk közösen ebben a témakörben, amit hamarosan láthatnak a nézők.

A megjelenése alapján nem tűnik túlzásnak azt állítani, hogy igen hiú férfi. Az?

Igényes vagyok. Magam alakítottam ki a stílusomat, szeretek ápolt lenni és odafigyelek az egészségemre is. A külsőm folyamatosan változik, és szerintem jó irányba. Nemrég döbbentem rá például arra, hogy nem is tudtam, hogy ennyire kopasz vagyok! Úgyhogy decemberben megyek is dr. Pataki Gergely orvos barátomhoz, és beültetünk. Decemberre hajam is lesz.