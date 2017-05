Beren a munkába menekül a sikertelen gyermekvállalás elől

Úgy tűnik, Beren Saat parkolópályára tette dédelgetett álmát, hogy édesanya legyen. A napokban ugyanis újra belevetette magát a munkába.

A török színésznő és zenész férje, Kenan Dogulu évek óta sikertelenül küzd azért, hogy gyermekük szülessen, de Beren meg nem nevezett nőgyógyászati betegsége miatt természetes úton nem tud megfoganni a babájuk. A páros több termékenységi központot is megjárt, tavaly ősszel pedig az Egyesült Államokba költöztek, hogy egy ottani klinikán is nekifussanak a lombikbébiprogramnak. Terveik szerint a színésznő egy évig nem vállalt volna szerepet, de a házasok váratlanul hazautaztak Isztambulba, és Beren a kamerák elé is visszatér. Ő lesz A Kadin című telenovella főszereplője.







Kösem szultánaként lett népszerű, most új szerepért tért haza

– Ez kihagyhatatlan ajánlat volt, nem tudtam rá nemet mondani – mondta szűkszavúan Beren az őt faggató újságíróknak.

A közvetlen környezetéből ki­szivárgó információk szerint viszont egészen más áll a döntés hátterében.







A színésznőnek várnia kell a családalapítással © Getty Images

– Beren szervezetének regenerálódnia kell az újabb lombikbébiprogram előtt, és az orvosok azt javasolták neki, hogy terelje el a gondolatait, ne akarja ilyen görcsösen a gyermekáldást. A felejtés legjobb módszere pedig a munkaterápia – kotyogta ki egy barátnője. – Szegényt nagyon megviselték a sorozatos kudarcok, jót fog neki tenni a munka.

A hírek szerint A Kadint ősztől láthatják majd a nézők.