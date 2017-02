Béranya hozza a világra Lorelai gyerekét?

Úgy tűnik, hogy Lorelai Gilmore azaz Lauren Graham végre révbe ért. Hihetetlen, de a színésznő néhány hét múlva betölti az ötvenet. A Szívek szállodájában megformált karakteréhez hasonlóan Lauren is állandóan viccelődik és megállás nélkül pörög. A nyelve ugyanolyan gyorsan forog, mint a sorozatban, állítólag Lorelai szerepét is a hadarásának köszönheti.

Magánéletéről annyit tudunk, hogy az ágyában megfordult Matthew Perry, Tate Donovan, Hank Azaria, jelenleg pedig azzal a Peter Krause színésszel jár, akivel a Vásott szülők című sorozat forgatásán jött össze, de mivel ott testvérpárt alakítottak, sokáig nem vállalták fel a kapcsolatukat. Nos, a sztárgyár plelykái szerint nem véletlen, hogy behúzódik a csigaházába.







Peter Krause és Lauren Graham hosszú ideig titkolta kapcsolatát

– Ha újrakezdhetném az életem, néhány dolgot másképp csinálnék – vallotta be Lauren, de hogy mi az a más, arról nem beszélt, a jól értesültek viszont tudni vélik, hogy a családalapításra gondolt. A színésznő ugyanis nagyon vágyik gyermekre, de hol a munka, hol a megfelelő társ hiányában ez az álma nem vált valóra. Most viszont felcsillant a remény, hogy ez a kívánsága is teljesül. Peternek ugyan már van egy gyermeke, ám nem zárkózik el az újabb gyerekvállalástól.

A párt többször látták egy magán nőgyógyászati klinikán, ahol állítólag még béranya is szóba került, de végső esetben Lauren az örökbefogadástól sem riad vissza. Arra, hogy valami nagy dologra készül, már tavaly is utalt, a Szívek szállodája sorozat folytatásának premierjén.







A Vásott szülők című sorozat forgatásán jött össze Peter és Lauren

– Hamarosan minden megváltozik körülöttem, és még az is lehet, hogy egy időre visszavonulok. Itt az ideje, hogy foglalkozzam a ma­gánéletemmel – mondta.