Benkő: Zsugorodott a daganat

Az Omega billentyűse örömmel újságolta a Borsnak, hogy egy új terápiának köszönhetően daganatos sejtjeinek mennyisége csökkenni kezdett. Benkő László azt mondta, sokkal jobb a kedve, amióta kézhez kapta az eredményt.

– Nagyon jó híreket kaptam, erre az eredményre hosszú ideje vártam! – mondja vidáman a Borsnak Benkő. – Már híztam, de jobb az állóképességem is. Most már bizakodom. Úgy látszik, igaza volt az orvosomnak, jó ez az új, különleges kemoterápia, ami drasztikusan csökkenti a rákos sejteket. Most vagyok a kezelés felénél, van pár hét szünet – magyarázza.







A zenész fölszedett néhány kilót, és a leletei javulást mutatnak © Kecskeméti Zoltán

– Nem bánom, mert elégé megviselt. De arra is jó a szünet, hogy szabadon jöhetek-mehetek. A hétvégén Németországban lépünk fel. Ilyenkor a többi gyógyszert ugyanúgy szednem kell, csak ezt szüneteltetem. Utána kezdődik a második terápiás időszak. Bízom benne, hogy annak a végén még jobbak lesznek az eredményeim. Végül a CT-s vizsgálat mutatja majd meg, hogy a daganat mennyit zsugorodott.

Az Omega együttes billentyűse egy véletlennek köszönheti, hogy időben felfedezték a bajt. Tavasszal egészen más okból ment el kivizsgálásra, akkor fedezték fel a foltokat a máján.