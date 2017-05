Benkő László a kórházi ágyáról: Tanulom, hogy ne féljek a haláltól

Nagy vihart kavart a bejelentésével: rákos! Benkő László, az Omega együttes billentyűse a Borsnak most azt is elárulta, miben változott meg az élete a diagnózis óta.

Nagy vihart kavart a bejelentésével: rákos! Benkő László, az Omega együttes billentyűse a Borsnak most azt is elárulta, miben változott meg az élete a diagnózis óta.

„Bejött az orvos, és azt mondta, van egy rossz hírem meg van egy jó. A rossz, hogy maga rákos, a jó pedig, hogy a tüdejének semmi baja” – alig egy héttel ezelőtt nyilatkozta ezt Benkő László az ACNewsnak, hatalmas vihart kavarva. A legendás Omega zenésze olyan természetességgel beszélt a daganatos elváltozásról, amely felbukkant a szervezetében, mintha csak egy koncertről kellett volna nyilatkoznia.

Ugyanilyen nyíltan és őszintén beszélt most a Borsnak arról is, miben változott meg az élete a diagnózis óta, s egyáltalán, tud-e már biztatót, ami a jövőt illeti. A halál ugyanis egy hete jelen van az életében.

– Ha már kórházba kerültem, mindent végig néztek: tüdő, szív, MRI, CT, ultrahang... Megnézték azokat a foltokat is, nehogy rák- veszély legyen. Amit mondhatok, nincs életveszély gyanú, jóindulatú, nem rosszindulatú – mondta Benkő a Borsnak, ugyanakkor hozzátette: bizonyos vizsgálatok eredményeire még várnia kell. A zenész örömmel mondta azt is: az orvosok biztosan kiengedik majd, elmehet a koncertekre, próbálhat, dolgozhat. Egyelőre az otthona azonban a kórház, minden este ott hajtja álomra a fejét, akár egy dolgos munkanap után is.







Szerencsére az eddig megkapott leletek szerint nincs életveszély gyanú, néhány vizsgálat még hátravan © Czerkl Gábor

– Megkönnyebbültem egy picit. Az a vicc az egészben, hogy ilyenkor gondolkozik el az ember: mi az, amit az életben meg akart még csinálni, de nem tette?! Mert addig halogatja az ember, amíg jön egy ilyen helyzet.... Próbálom tudatosítani magamban: ne féljek a haláltól! Más kérdés, hogy milyen az oda vezető út? Egy szívinfarktus bármikor jöhet, egy perc, egy hét múlva, egy év múlva. Egy daganat, vagy más betegség miatt meg szép lassan lepusztulsz, miközben az elméd tiszta. Sokat filozofálok ezen. És ezért sem értem ma már azokat az embereket, akik például az utcán veszekednek. Mi a f...ra? – tette fel az élet nagy kérdéseit magának Benkő.







Kezdetektől fogva tagja az Omega együttesnek Benkő, nemcsak billentyűzik, ha kell, trombitál is © Bors

A zenész azt mondja, évek óta figyeli a közönségüket is. Azokat az Omega-rajongókat, akik együtt nőttek fel, majd öregedtek meg velük.

– A közös múltunk egyre szebb. Ma már egy-egy fellépésünkön az is előfordul, hogy olyan emberek fogják egymás kezét, ölelik át egymást, akik korábban soha nem találkoztak – mondta.