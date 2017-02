Ben Affleck öccse felbőszítette Stallonét

Szájára vette Hollywood a bátyjához hasonlóan tehetséges színészt, Casey Afflecket. Nem is ok nélkül. Történt ugyanis – még a Golden Globe-díj-átadón –, hogy egy asztalhoz ültették a testvéreket és Matt Damont. Ben viszont előre szólt, hogy nem marad ott, ezért az ő két székét a szervezők odaadták Sylvester Stallonénak és felesé­gének. A történethez az is hozzátartozik, hogy Stallone három lánya műsorvezetőként szerepelt a díjátadón.







Egy-egy asztal körül tíz hely volt. Casey Affleck vi­szont nem akarta, hogy Sly odaüljön, ezért két széket odébb toltak, és úgy helyezkedtek el, hogy ne is férjen oda több. Stallonéék az utolsó pillanatban ér­keztek, és a székek hiányában tanácstalanul ácsorogtak az asztal mellett, majd egy idő után kimentek a díszteremből. Miért tette ezt Casey? Erről a hollywoodi tudósítót, Návai Anikót kérdeztük.

– Casey nem szerette volna, ha a Trumpra szavazó republikánus színész egy asztalnál ül vele – árulta el a minden titkok tudója, Anikó. – Sly és a felesége bevonultak az úgynevezett green roomba, és egy kivetítőn nézték a mű­sort, állva. Úgy, hogy a lánya­ik vezették a show-t! Egy idő után kijött Casey, Sly mellé állt, és motyogott neki valamit, hogy ne haragudjon. Stallone válasza rövid volt és csúnya, mondjuk az, hogy: Cseszd meg!







Ez a történet futótűzként terjedt el Holly­wood­ban, és Anikó szerint több mint valószínű, hogy Caseyre ezért nem szavaztak a SAG-on, és emiatt biztosan nem nyer Oscart sem. Pedig a Manchester by the Sea, a Régi város esélyes is lehetett volna.