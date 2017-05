Belga üvegházban ropja Pippáék násznépe – itt vannak a részletek a gigaesküvőről

A Buckingham-palotával nem versenyezhet Katalin húga, de azért 37 millió forintért sikerült feldobnia az esküvői helyszínt.

Egyenesen Belgiumból érkezett az a negyven méter hosszú, ötszáz személyt kényelmesen befogadó üvegpalota, amelyben Pippa Middleton és párja, James Matthews menyegzőjét tartják szombaton. Katalin hercegnő húga és mil­liárdos vállalkozó kedvese a Middletonok berkshire-i birtokán állíttatta fel a 37 millió forintos összegért bérelhető üvegházat, amelyben már meg is kezdték a világraszóló lagzi előkészületeit. Virágfüzérek, üvegasztalok, ezüst étkészletek és profi hangosítás várja majd azt a háromszáz rokont, ba­rátot és persze udvari személyt, akik a vendéglistán szerepelnek.







A legfontosabb meghívottak természetesen a királyi család tagjai, Pippa nővére, Katalin és férje, Vilmos herceg, és persze Harry a párjával, Meghannal, akinek kedvéért a menyasszony komoly engedményt tett, hisz korábban kikötötte, hogy csak olyan párok jöhetnek, akiket házastársi eskü, de legalább eljegyzés köt össze.

















A szombati esküvő a legóvatosabb becslések szerint is százmillió forint körüli összegbe kerül, de nem várt kiadásokat ró a násznépre is; a vendégeknek két váltás ruháról kell gondoskodniuk, hogy a lakodalom második felére mindenki átöltözhessen. Pippa, lévén maga is profi esküvőszervező, a leg­apróbb részletekre is odafigyelt, a pénz pedig biztosan nem okoz gondot. Matthews az Eden Rock Capital Management Group tulajdonosaként Anglia egyik leggazdagabb embere.







Mobilvécé is lesz Pippa és James menyegzőjének részletes költségei, a Mail on Sunday szerint, alaphangon! Üvegház: 100 ezer font – 37 millió forint Étel és ital: 87 ezer font – 32 millió forint Fotó-, videókészítés: 7500 font – 2,77 millió forint Torta: 2600 font – 962 ezer forint Virágok és dekoráció: 22 ezer font – 8,14 millió forint Menyasszonyi és vőlegényruha: 18 ezer font – 6,66 millió forint Koszorúslányruhák: 4000 font – 1,48 millió forint Fodrász, smink: 1700 – 629 ezer forint Zene+fellépők: 7250 font – 3,1 millió forint Meghívók+ajándékok: 5900 font – 2,2 millió forint Mobilvécék, öltözőbérlés: 4000 font – 1,48 millió forint Templomi számla: 460 font – 170 ezer forint Összesen: 96,6 millió forint

Komoly szerepet kap az esküvőn Pippa unokahúga és unokaöccse is, vagyis Katalin és Vilmos herceg két piciny gyermeke. A kétéves Sarolta virágszirmokat szór majd az oltár felé vezető úton, míg György herceg a karikagyűrűket viszi egy kis párnácskán az ifjú párnak. György herceg még csak négyéves, így könnyen lehet, hogy a gyűrűk némi nehézséggel és számos vidám kaland során jutnak el majd rendeltetési helyükre.