Beismerés: VV Dyával csalta feleségét a villalakó

Szar embernek tartja magát. Több nőbe is belerúgott – vallja.

Ki tudja, miért most. Pláne, hogy egyáltalán: miért? VV Fecó egy élő videóban teregette ki a szennyesét. Az egykori villalakó Németországban dolgozik, sofőrként keresi a kenyerét, de most látta elérkezettnek az időt, tiszta vizet öntsön a pohárba.

VV Feco oszinten Vv Diarol Angelarol ....Agirol ..szandi rolad is .....onismeret😎😎😎😎 Közzétette: Ferenc Balogh – 2017. május 11.

Fecó most erősítette meg a Bors egy korábbi cikkében foglaltakat, amiket korábban tagadott: többször is ágyba bújt VV Dyával, sőt, vele is megcsalta a feleségét. De volt ezen kívül jó pár lány, akibe beletörölte a lábát.

Fecó szerint egy szar ember, ezért most nem kell neki nő, önmagát keresi. Így egy randit is lemondott este, inkább hazament, betett egy pornót és segített magán. Legalábbis ezt ígérte.