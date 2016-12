Behálózták Bodrogi szívét

A Nemzet Színésze másfél éve él egy hálóval a szívét ellátó érben. Rutinvizsgálaton derült ki: baj van.

A színpadon ugyan­olyan fitt, mint pályája kezdetén, ám 82 éves korára azért már több súlyos egészségügyi probléma is gyötri Bodrogi Gyulát. Bár, ha valaki erről a Nemzet Színészét kérdezi, akkor Bodrogi azt mondja, köszöni, nagyon is jól van, és szinte tudomást sem vesz arról, hogy másfél éve egy komoly szívműtéten esett át. A művész a Best magazinnak árulta el, hogy a szívét vérrel ellátó koszorúérben egy sztent, afféle értágító kosárka biztosítja az egészségét.

– Egy rutinvizsgálaton derült ki, hogy érszűkületem van – magyarázta már a Borsnak Bodrogi. – Akkor is és most is panaszmentes voltam és va­gyok, de az orvos azt mondta, ha nem végezzük el a műtétet, és nem figyelünk oda, nagyobb is lehet a baj. Nem volt ez életmentő műtét, csak egy kis egész­ségkorrekció – folytatta a színész, aki a műtét után is olyan jól érezte magát, hogy csak egy pár napot töltött kórházban, és nem sokkal később már újra színpadon állt.







Bodrogi Gyula jól érzi magát, nincsenek tünetei, csak a vérnyomására szed némi pirulát © mti

– Ezenkívül egyébként semmi bajom nincs, a vérnyomásomra szedek pár gyógyszert, és a műtét után vérhígítókra van szükségem. Azzal is csak annyi a baj, hogy ha megütöm magam, azonnal meglátszik a nagy lila folt – magyarázta a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, akinek kora mellett káros szenvedélye, a dohányzás is közrejátszhatott érszűkületének kialakulásában.

– Nem is szívok sokat! – le­gyintett Bodrogi. – Van, hogy délig rá sem gyújtok. Úgy szoktam mondani, a dohányzás nálam nem szenvedély, hanem szokás. Ha akarnám, le tudnám tenni – magyarázta.