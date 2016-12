Begyógyszerezve él Szabó Zsófi

Kissé duci, de nagyon formás lányként ismerte meg az ország Szabó Zsófit, aki vegetáriánusként később sokat kilót leadott, de azért mindig maradt rajta egy kis plusz. Egy ideje azonban nem érdekelte már ez, megbarátkozott a formájával, edzeni sem járt, a sok zöldség mellett is becsúszott egy-két egészségtelen étel. Zsófi allergiás, a Hot! Magazin írása szerint még a norvég hegyekben is tüsszögött, de különösebb jelentőséget ennek sem tulajdonított.

Mígnem egyszer csak elment egy gasztroenterológushoz teljes kivizsgálásra, ugyanis a feje is sokat fájt. Az orvos inzulinra gyanakodott, terheléses vércukorvizsgálatot írt elő. Hamar kiderült, hogy Zsófi betegsége az inzulinrezisztencia, a műsorvezető az egyes típusú cukorbetegség küszöbén áll. Zsófinak gyakorlatilag minden szénhidrátot száműznie kellett az étrendjéből.







© Zsolnai Péter

A diéta harmadik hónapjában sportolni is elkezdett, ám most már nem az alakjáért, hanem az egészségéért. Már csak azért is, mert ifjú házasként természetesen a babavállalás is napi kérdés otthon. Inzulinrezisztenciával azonban nehezebb a gyerekvállalás. Zsófi ráadásul jelenleg is gyógyszeres kezelés alatt áll, ugyanis a diéta ellenére sem jók az eredményei.

– Azonnal gyógyszert kaptam, mára meg is emelték az adagot. Az utolsó utáni pillanatban a Jóisten vitt el az orvoshoz – mondta Zsófi, aki örül a súlyveszteségnek is természetesen, még akkor is, ha eleinte megijesztette a drasztikus szénhidrátmegvonás és a gyógyszeres kezelés híre. Volt olyan is, amikor elsírta magát férjének, hogy nem eheti a korábban fogyasztott finomságokat.