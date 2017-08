Beckhamék tini fia igazi divatdiktátor - fotó

David és Victoria Beckham második, 14 éves fia, Romeo valódi kis divatdiktátor. A helyes tini olyan óriási divatcégeknek állt már modellt, mint a Burberry, és a ruhatárának szerves részét képezi a Louis Vuitton. Ez azon a képen is látszik, amin egykori Spice Girls énekes édesanyjával shoppingol New Yorkban, és nem csak baseballsapkája, de táskája is a luxusmárka egy-egy darabja.