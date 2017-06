Beckhamék egy hétvégi bevásárlás árát költik a kutyájukra – óránként

A Beckham családban senki sem nélkülözheti a fényűzést, még kissé elkényeztetett angol cocker spánieljük, Olive is királyi bánásmódban részesül. A Sun informátorai szerint a sztárfocista több mint tízezer forintos órabérért fogadott fel kutyatrainert a család kis kedvence mellé. Nem is akárkit béreltek fel: a sztár kutyakiképző Barry Karacostas segítségét kérték, ő regulázta meg Guy Ritchie rendező kedvencét, Cocót is.

Barry a híresztelések szerit napi több tíz kilométert futtatja majd Beckhamék ebét, és speciális étrendet is összeállít neki.