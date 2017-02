Barátja asszonyát vette el Frabato

Családi tragédia indította el Frabato és Virág boldogságát.

Családi tragédia indította el Frabato és Virág boldogságát.

A pár másfél éve egy csodás erdei tisztáson vérszerződéssel és meztelenül esküdött egymásnak örök hűséget, amit később Los Angelesben erősítettek meg. De nem csak a fogadalmuk, a megismerkedésük is extrém volt. Erről Orosz Barbinál, a FEM3 Hálószobatitkok című műsorában beszéltek először. Kiderült, kegyetlen tragédia kellett a boldogságukhoz.

A mágus jól ismerte párjának korábbi férjét, akihez ő is, a fia is sportolni járt, ám a férfi megbetegedett, három hónap alatt végzett vele a rák. Virág egyedül maradt, gyászában Frabato vigasztalta, három hónap múlva már szerelmesek voltak.









– Míg más betegségeknél fel lehet valamennyire készülni, hogy el fogjuk veszíteni a szerettünket, Attila esetében nem lehetett – idézte fel a fájó emléket a Borsnak Frabato. – De úgy gondolom, a halál végleges lezárás, mindenféle értelemben. Így érezte Virág is, ezért nem volt lelkiismeret-furdalásunk azért, hogy egymásba szerettünk. Egy szertartáson engedélyt kértünk Attila szellemétől, aki beleegyezett a kapcsolatunkba – magyarázta a különleges viszonyt Frabato, aki szerint baráti társaságuk nem illette egy rossz szóval sem őket.

– Az első perctől kezdve látták, hogy szeretjük egymást. Már négy éve vagyunk együtt – folytatta a mágus.

Frabato fiának azonban nehéz volt feldolgozni a gyászban született szerelmet. – A fiam abban az időben többet volt Attilával, mint velem. 17–18 éves kamasz volt, mindenféle, akár a szexuális éréssel kapcsolatos kérdéseket is megbeszélték. Virág pedig az ő fantáziáját is megmozgatta, még akkor is, ha tudta, csak barátok maradhatnak. Idő kellett neki ahhoz, hogy megszokja, Virág már mellettem van – avatta be a Borsot a családi viszonyokba Frabato.