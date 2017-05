Barátai eltüntették Hujber Ferit

Barátai tanácsára és munkaadói kérésére vonult vissza egy hosszabb pihenésre Hujber Ferenc. Nyáron a színházban, és a kamerák előtt is meg kell felelnie.

Rájár a rúd mostanában Hujber Ferencre: a színész saját maga állt be a célkeresztbe, amikor a TV2 Mokka című műsorában zavaros viselkedésével, összefüggéstelen történetével sokkolta a műsorvezetőket, és persze a tévénézőket. Hujber akkor azt állította: Jézus egy színész volt, de nem ő halt meg a kereszten, hanem egy tízéves kisfiú. De mintha egy botrány nem volna elég, másnap visszatért a műsorba, ahonnan újabb zavaros sületlenségek után ki is tessékelték. Viselkedését többen, többféleképpen magyarázták, egyesek provokációnak vélték, mások szerint Hujbernek elmentek otthonról. Alig csillapodtak a kedélyek, amikor jött az újabb csapás: a Hujber-családhoz rendőrt kellett hívni, a rendszeressé váló otthoni viszályok eredménye egy rendőrségi nyomozás, kényszerítés bűncselekmény gyanújával. Ráadásul már a gyámügy is vizsgálódik, minden rendben van-e a Hujber-gyerekek, Noa és Noel körül.







Hujber és Cynthia házasságát is kikezdik a botrányok, amit a gyerekek (képünkön Noel) is megsínylenek © Vadnai Szabolcs

Ám hiába a sorozatos botrányok, Hujber nem beszél, hetek óta eltűnt a nyilvánosság elől. Néhány napja hosszú szünet után tűnt fel újra a virtuális térben, és szinte rögtön el is búcsúzott a barátaitól.

– Most nagyon sok dolgom lesz… – írta közösségi oldalán. – Sok oldás, sok medi, és remélem, sok gyógyulás… Augusztus elején megírom… Addig is a megbántottaktól bocsánatot kérek, elég sok f...ságot kellett törölnöm, moderálnom, javítanom… Köszi, Ti 2000 ember, hogy a szigetemen vagytok… Kikapcs – írta közösségének hálálkodva.

Hujber eltűnésének hátteréről csak legközelebbi barátai tudnak, egyikük Gesztesi Károly, aki nemrég hosszabb időt töltött a száműzetésbe vonult színésszel.

– Az igaz, hogy most elmegy pihenni – mondta Gesztesi. – De ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, mint korábban. A napokban például két napig szaunáztunk együtt. Most is találkoztunk, a kisfiával volt, akivel arról beszélgettek, hogy mit kellene sportolnia.







Hujber nyáron a Valami Amerika 3. részét forgatja, előtte kell a pihenés © Vadnai Szabolcs

Traktort akart venni? Utoljára a Bors egyik olvasója látta nyilvános helyen Hujber Ferencet, a színész a szentendrei majálison járt gyermekei társaságában. – Fekete pólóban, hosszú nadrágban, egy barna, téli bakancsban sétált a gyerekei után a Dunakorzón, még valamit kiabált is utánuk. Aztán egy bő órával később a veteránautó-kiállításon, a tömegben érdeklődött egy traktorról. Noel és Noa akkor már nem voltak mellette – írta olvasónk.

Hujber visszavonulása nem teljesen önkéntes, hiszen a nyáron komoly munka várja, addigra ki kell pihennie az elmúlt hónapok felkavaró eseményeit, és végleg meg kell szabadulnia démonjaitól. Július közepén A Kaktusz virága című darabbal kell színpadra állnia, és nyáron már forgatják a Valami Amerika 3. részét, amiben természetesen ismét főszerepet kap. A darabot színpadra álmodó Bánfalvy Ágnest hiába hívtuk, és munkatársa, Horváth Csaba sem kívánt válaszolni a Hujberrel kapcsolatos kérdéseinkre. A színházi produkcióhoz közeli forrásból azonban megtudtuk, többek között munkáltatói is arra kérték Hujbert, egy picit vonuljon most vissza, rendezze a gondolatait, készüljön a darabra, és a Valami Amerika készítői is hasonló kéréssel fordultak hozzá.

– Állítom, hogy Ferkó remek állapotban van, nincs vele gond. Biztos vagyok abban, hogy felkészülten fog megérkezni a Valami Amerika 3-ra – mondta a Borsnak Gesztesi.







Gesztesi Károly tartja a kapcsolatot barátjával, szerinte Hujber remekül van © Czerkl Gábor

Sheen elmenekült A színészek között nem ritka, hogy instabillá válnak, mentális gondjaik támadnak, vagy épp az alkohol, a tudatmódosító szerek rabjává lesznek. Catherine Zeta-Jones férje Michael Douglas betegsége után vonult önként idegszanatóriumba, mert a sok idegeskedéstől kiújult bipoláris betegsége. Charlie Sheent folyamatos ivászata, kábítószerezése és dühkitörései miatt rúgták ki a Két pasi megy egy kicsi sorozatból, ezután látta jobbnak, ha egy időre visszavonul. Sajnos ez nem tartott sokáig, miután kiderült róla, hogy ő az a nagy természetű hollywoodi sztár, aki HIV-fertőzöttként szeretkezte végig a fél pornóipart.

