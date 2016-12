Bangó Tina álmai valóra váltak

A Kossuth-díjas énekesnő imádta velencei nyaralóját. Ha elege lett a városi nyüzsgésből, oda vonult vissza, ahogy ő hívta: a béke szigetére. Maga gondozta a mesés rózsákat, utána hűsölt a szaletliben. Ezt a földi paradicsomot adta el, hogy unokája, Tina megvehesse álmai házát.

– Volt sírás, kézcsók, ölelés, szétrágták a húsomat! – neveti el magát Margit, aki eddig együtt élt az unokájával, Emilióval, a kis Tinával és Vivikével. Úgy látszik, cseppet sem bánja, hogy eladta a szívének kedves ingatlant.







A ház felét Tináék, a felét Bangó Margit fizette

– A szülő, nagyszülő, ha már meghalt, nem láthatja, a gyerekek örömét, pedig ezt megélni mindennél többet ér. Mondtam nekik, idén senki nem kap semmit, aztán mégis szép nagy karácsonyi ajándék lett! Majd gondozom náluk a kertet, ott is kiélhetem a virágmániám. Főkertész leszek! Tina pontosan tudja, hogy imádott nagyanyja mekkora áldozatot hozott érte és a családjáért.

– Mindenkit sok csodálatos, megható élmény kötött oda. Kevés olyan szülő van, aki feláldozza a gyerekéért azt, ami az életében a nyugalom szigetét jelenti. Ha mama nem áldozza be, akkor nem tudjuk ezt a házat megvenni. Örök hálával tartozunk neki. A nyaraló nem semmivé lett, hanem egy másik családi házzá. A kert a mamára vár, senki sem tudja olyan gyönyörűen kialakítani, gondozni. Hol sírok, hol nevetek, el sem hiszem, hogy meglett az, amiről álmodtam! A tágas, 140 négyzetméteres, mediterrán típusú háznak ők lesznek az első lakói. Február végére tervezik a költözést.







140 négyzetméteres álomházat vett Tina és Emilio

– A ház modern, fiatalos, minimál dizájn, mégis elegáns. Belépek és azt látom minden szegletében, amit megálmodtam. Mindenkinek lesz benne saját kis birodalma. A mi ízlésünket tükrözi, például speciális a világítás, hangulattól függően más-más színű. Hatalmas a fürdőszoba, lesz benne egy kétszemélyes jakuzzikád. És amiről ábrándoztam, egy tágas gardróbszoba, a padlótól a plafonig szekrényekkel. Külön hálószoba mindenkinek, amerikai konyhás nappali. Gyönyörű arany hatású lesz a csináltatott konyhabútor, egyébként a csoki barna és a krém szín dominál. Az is az álmom volt, hogy a külvilágtól elbarikádozzam magam, egy hatalmas kerítéssel, hogy senki se lásson be. Hát itt olyan van. Az új házzal viszont Tina elveszít egy fontos személyt, a nagyobbik lányát, aki olyan szorosan kötődik Margithoz, hogy képtelen külön élni tőle. De éppen Tina az, aki ezt megérti, hiszen ő is pont ezt tette.

– Ez így van. Jönnek-mennek együtt, ők olyanok, mint a sziámi ikrek. Ez a kötelék öröklődött. Eddig én voltam összenőve a mamával, most pedig a lányom. A köldökzsinór még köztünk is megvan, csak most egy kicsit megnyúlik – nevette el magát Tina. – Autóval csak nyolc percre leszünk egymástól.