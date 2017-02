Balhé: kitiltották párját George Michael temetéséről

Bármennyire is szerették egymást, és éltek együtt békességben, nagyon úgy fest, hogy George Michael kedvese, Fadi Fawaz még az énekes temetésén sem lehet jelen. Michael családja ugyanis gyűlöli, és ki akarják tiltani onnan a 43 éves férfit. Fawaz volt egyébként az is, aki karácsonykor rátalált a popsztár holttestére ágyában, majd egy órán keresztül próbálta újra­éleszteni, mielőtt mentőt hívott. A család ezért is utálja, szerintük ugyanis azonnal riasztani kellett volna a mentőket.







Az elhunyt George Michaelt (jobbra) barátja, Fawaz próbálta újraéleszteni © Northfoto

Úgy vélik, Fawaz nem volt igazi barát, a rokonokkal sosem beszélt, és az sem látszik rajta, hogy nagyon megtörte volna az énekes halála. „Isten óvja, ha a tiltás ellenére mégis felbukkan a temetőben” – üzente az egyik rokon. George Michaelt egyébként kedvenc fekete öltönyében, Cartier órájával és gyűrűjével temetik majd.