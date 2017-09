Baleset miatt hagyta el a vőlegénye Csongrádit

Pedig a színésznő még zserbót sütni is megtanul mérnök kedvese kedvéért, aki végül félt összekötni az életét vele.

Csongrádi Kata és S. Nagy István házassága legendás volt, ez a szerelem végigkísérte a színész-énekesnő egész életét, arról azonban viszonylag keveset tudunk, hogyan esett Kata először szerelembe.

– Számomra tiltott dolog volt a szerelem, mert a szüleim sokáig távol tartottak a fiúzástól. Apukám kategorikusan kijelentette, hogy amíg nem keresem meg a saját kenyeremet, addig nem randevúzhatok senkivel – vallotta be Csongrádi Kata.









– Nő­ből vagyok, így ennek el­lenére néha fellángoltak ben­nem a ro­mantikus érzelmek, de ennél többről szó sem lehetett. Tizenhat éves voltam, amikor az iskolában egy fiú lecsúszott a lépcső korlátján, és pont a lábaim előtt landolt. Azt gondoltam, ez egy jel, és ő az igazi. Persze nem lett belőle semmi, így később egy szavalóversenyen véltem megtalálni a másik nagy Ő-t. A két fiatal verseket írt egymásnak, de mivel az ország különböző szegletében éltek, a bimbózó szerelem a postai levélpapírokon véget is ért. Az érettségi után két szakma is a kezébe került: letette az angolnyelv-vizsgát, és megkapta a zongorista működési engedélyt is, így az édesapja zöld utat adott az udvarlóinak. Kata végül is huszonegy éves volt, amikor egy siófoki nyaraláson eltalálta Ámor nyila.









– Mérnök volt, és nagyon tetszett nekem. Azt mondta, ha megtanulok zserbószeletet sütni, elvesz feleségül. Miután elsajátítottam a linzerkészítés tudományát, eljegyzett menyasszony lettem, jöhetett volna az esküvő – idézi a múltat Kata.

– Aztán a fiút sajnos baleset érte, és szakított velem, mondván, nem akarja, hogy egy beteg embert kelljen ápolnom. Néhány héttel később ugyan tökéletesen felépült, de addigra már mindkettőnk élete más mederben folyt.







