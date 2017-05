Balázs befejezi a rádiózást – vagy mégsem?

Meglepő kijelentések csúsztak ki Sebestyén Balázs száján a pénteki Reggeli show-ban. A Rádió 1 műsorvezetője arról beszélt, hogy negyven­éves lett és két-három év múlva már nem akarja azt csinálni, amit most, hanem az álmait szeretné megvalósítani. Amit lehetett, eddig elért, van családja, munkája. És legfőképpen nem akar úgy járni, mint Bochkor Gábor. Vadon Jani erre még rá is erősített, miszerint nem akar vén lenni, és egy morcos kisgyerekkel ülni a stúdióban, és állandóan összekapni – utalt Bochkor műsorvezető társára, István Danira.







Balázs délután már úgy magyarázta, hogy csak poénkodtak a visszavonulásról, és Bochkor froclizását sem kell komolyan venni

A Bors az adás után kérdezte Balázst, tényleg komolyan gondolta-e, hogy abbahagyja a rádiózást.

– A tegnapi adásban beszéltünk arról, mit csinál majd az ember 50–60 évesen, így merült fel ez a téma, de az, hogy felhagyok a rádiózással, egyáltalán nem a közeljövőre szól. Az adásban az ember néha túloz egy kicsit, de biztos, hogy nem most fogom abbahagyni, poénkodtunk ezzel. Talán 5–10 év múlva, még nem tudom. Idén negyven éves leszek, és ilyenkor az ember elgondolkodik, hogyan tovább. Úgy jöttem be a rádióba, hogy azt mondtam a fiúknak, még egy–két év és befejezem. Ők is elhűltek, de rájöttek, hogy nem gondolom komolyan, és megnyugodtak. Bochkor Gábort egyébként nagyon szeretem, jó a viszonyunk. A két műsor között gyakran van ilyen átszólogatás, ők is frocliznak minket, mi is őket, de nincs és nem is lesz közöttünk ezek miatt vita – magyarázta Balázs.

Bochkor: Ha nincs mondandója, segítek!

– Balázs nagyon vicces, mert ő már akkor öregnek nevezett, amikor annyi idős voltam, mint most ő. Úgy tűnik, neki örök félelme az öregedés, láttam is a ráncokat a szeme alatt múltkor. Mindenesetre őszintén kívánom neki, legyen benne majd negyvenévesen közel annyi vitalitás, mint most bennem. Egyébként is azt gondolom, hogy a rádiós addig rádiózzon, amíg van mondanivalója, ha pedig negyvenéves korára tényleg kiürült, akkor esténként átviszek neki néhány témát, úgyis szomszédok vagyunk, így még életben tarthatom a rajongóinak – mondta Bochkor Gábor.







Bochkor szerint Balázs nem tudja elfogadni az öregedést