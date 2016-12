Balázs az év sztárja: ő az új Claudia - 2016 TOP 50 celebje, 5. rész

A 2016-os listában rengeteg a változás, volt, aki a tavalyiak közül már fel sem fért, és akadt, aki hatalmasat bukott vagy épp csodálatosan felemelkedett.

5. Friderikusz Sándor (1 helyet javított)

Ugyan nincs most futó műsora, Fridi nem léphet ki az utcára anélkül, hogy fel ne ismernék. Helyre tette fiatalabb pályatársait, Hajós Andrást és Tillát is, amiért a tulajdonosváltás után is maradtak a TV2-nél, illetve Bochkor Gábort azért, ahogy olykor a nőkről nyilatkozik, és ez nemhogy ellenszenvessé, még szimpatikusabbá tette. Mindig és mindenről van véleménye, és ezt nem is rejti véka alá. 87 pont









4. Liptai Claudia (3 helyet rontott)

A tavalyi első helyezés után a dobogóra sem fért fel a TV2 műsorvezetője, aki valószínűleg díjak és elismerések nélkül is az egyik legboldogabb nő most. Tavasszal derült ki, hogy várandós Pataky Ádám cukrásztól, megjelent egy sütiskönyve, és október végén megszületett Marcell. Magán­életében mindenképp eredményes évet zár. 88 pont









3. Törőcsik Mari (új)

Dobogós helyezésének jogosságát senki sem vonhatja kétségbe, a Nemzet Színésznője megérdemli az újabb elismerést. A 81 éves színésznő egészségéért idén sokat aggódtunk, de nagyszerű színpadi alakításainak is tapsolhattunk. 89 pont









2. Hajós András (új)

Csak egyetlen ponttal csúszott le az első helyről az egyik legnépszerűbb celeb, Hajós András, aki ráadásul először szerepel a listán. Sajnos ismertségét nemcsak kiváló szórakoztatóként növelte, az is hozzájárult ehhez, hogy idén februárban kiderült, hogy elhagyta a feleségét egy fiatalabb nőért. Ez persze szakmai érdemeiből mit sem von le. 90 pont









1. Sebestyén Balázs (1 helyet javított)

Hiába lett Erős Antónia a legismertebb vagy Hajós András a legszórakoztatóbb híresség, az RTL Klub és a Rádió1 műsorvezetője tud legjobban hatni a közönségére. Persze az első helyezéshez még ez sem lett volna elég, Balázs a zsűritől minden kritériumra magas pontszámot kapott, a grémium szerint 2016-ban ő az, aki egyértelműen érdemes az Ország Celebje címre.









– Nagyon örülök az első helynek, de nem érzem úgy, hogy ezt egyedül értem el. Ma már persze mindenki inkább a rádióváltásra emlékszik, de nyáron az RTL Klub Nyerő párosa és most a Gyertek át! is nagyon sikeres, ami nemcsak az én érdemem, hanem az egész stábé. A Rádió1-ben sem egyedül vezetem a Reggeli Show-t. Ezért azt gondolom, ez a díj azon embereké, stábtagoké is, akikkel hosszú évek óta együtt dolgozom. Az én 2016-os évem egyébként, ebből is látszik, igen sűrű volt – mondta az eredmény hallatán Balázs. 91 pont

Kategóriánkénti győztesek (pontszámokkal)

ISMERTSÉG

1. Bochkor Gábor 25 - 1. Friderikusz Sándor 25 - 1. Hajdú Péter 25 - 1. Korda György 25 - 1. Liptai Claudia 25 - 1. Majka 25 - 1. Rubint Réka 25 - 1. Sarka Kata 25 - 1. Schobert Norbert 25 - 1. Sebestyén Balázs 25 - 1. Tóth Gabi 25

SZIMPÁTIA

1. Erős Antónia 24 - 1. Törőcsik Mari 24 - 3. Détár Enikő 23 - 3. Tóth Vera 23 - 5. D. Tóth Kriszta 22 - 5. Hajós András 22 - 5. Hosszú Katinka 22 - 5. Ördög Nóra 22 - 5. Palvin Barbi 22 - 5. Rékasi Károly 22

SZÓRAKOZTATÓ FAKTOR

1. Hajós András 24 - 2. Majka 23 - 3. Friderikusz Sándor 23 - 3. Sebestyén Balázs 23 - 5. Stohl András 22 - 6. Détár Enikő 21 - 6. Gáspár Laci 21 - 6. Korda György 21 - 6. Tilla 21 - 6. Tóth Gabi 21

HATÁS A KÖZÖNSÉGRE

1. Sebestyén Balázs 24 - 2. Hosszú Katinka 23 - 2. Liptai Claudia 23 - 2. Törőcsik Mari 23 - 5. Friderikusz Sándor 22 - 6. Berki Krisztián 21 - 6. Hajós András 21 - 6. Stohl András 21 - 6. Tilla 21 - 6. Tóth Gabi 21 - 6. Vajna Timi 21