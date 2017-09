Azt hitték, Harrison Ford filmet forgat, pedig...

A hétköznapokban is akcióhősnek képzeli magát Harrison Ford. A 75 éves színész New Yorkban egy forgalmas úton pattant ki a szinte még járó limuzinjából, majd rendőrként hadonászva irányította először a forgalmat, majd saját sofőrjét, aki rossz utcába hajtott be. Ezután gyorsan visszaült a járműbe – számolt be róla a Daily Mail.

Az arra járók először azt hitték, az elegánsan öltözött Ford filmet forgat, ám nem erről volt szó. A színészveterán egy időre visszavonul a kamerák elöl, hogy rápihenhessen a 2020-ban érkező következő Indiana Jones filmre, amiből semmiképpen sem szeretne kimaradni.