Az RTL-nél tudták: Stohl András átigazol

A színész szerződése ellentmond a piaci törvényeknek, állítják a szakemberek. A tévések szerint itthon nincsenek olyan magas gázsik, amilyennel Stohlt megkínálták.

Bolond lett volna nemet mondani a tíz hét alatt megkereshető pénzre – pusmogják a hazai televíziósok, akik tudni vélik, hogy Stohl András, a Sztárban sztár meglepetésigazolása több milliót fog keresni adásonként.

Mint arról hétfőn a Bors is beszámolt, Stohl Andrást leszerződtette a TV2, ő lesz a Sztárban sztár egyik zsűritagja Liptai Clau­dia, Majka és Papp Szabolcs mellett. Átigazolása az RTL-től nagy port kavart, hiszen másfél évtizede dolgozik a legnagyobb kereskedelmi tévének, hol műsorvezetőként, hol sorozatok főszereplő­jeként láthatják a nézők. Utóbbi sze­repe most is aktív, a Válótársak harmadik évada ősztől látható a csatornán. Akkorra már elindul a Sztárban sztár is, így elképzelhető, hogy ha a néző kapcsolgat, egyszerre láthatja a két konkurens csatornán András arcát (ha a Válótársakat nézi, esetleg más testrészét is…).









A színész döntése sokakat meglepett, kivéve a szakmabelieket. – Nyilvánvaló, hogy normális tévé ezen a piacon nem ad ennyit senkiért – mondja informátorunk, aki tisztában van a hazai tévé­sztárok honoráriumának nagyságrendjével. Úgy tudni – folytatja –, hogy adásonként több milliót kap, és mivel tíz részből áll a Sztárban sztár, egy kisebb vagyont keres a műsorral. Még csak meg sem kell hazudtolnia magát, nem hírműsort csinál, azt gondol a politikáról, amit akar, beül egy szórakoztató műsorba, amiben egyébként biztosan tök jó lesz.

Az egyetlen visszatartó erő ta­lán csak a volt anyacsatornája lehetett volna.

– Andrással mindig is nagyon jó viszonyban voltunk, most sincs ez másképp – mondja a Borsnak Kolosi Péter, a csatorna programigazgatója. – Tudtunk róla, hogy megkeresték, és azt is, hogy elvállalja a felkérést. András már több mint öt éve nem vezetett nálunk show-műsort, mostanában kifejezetten mint színész szerepelt a képernyőn. Ott volt a Válótársakban az elmúlt években, és most is ott lesz, semmi változás nem történt. Úgy beállítani az átigazolásáról szóló híreket, hogy valami nagy dolog történt, az pont olyan, mint ahogy a TV2 kommunikálja a nézettséget. Vihar egy pohár vízben – bökött oda a versenytársnak Kolosi.







Megkerestük a TV2-t is a horribilis gázsival kapcsolatban, íme, a válaszuk:

„Stohl András és a TV2 Csoport közötti megállapodás részletei üzleti titoknak minősülnek, így azokról nem áll módunkban nyilatkozni. Általánosságban elmondható, hogy amikor a sajtó sztárgázsikról találgat, legtöbbször a valóságtól elrugaszkodott feltételezéseik vannak, amik csak hangulatkeltésre alkalmasak.”

