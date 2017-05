Aranyevés és lóf*sz: így kapcsolódik ki Cannes-ban Vajna Timi

Vajna Timi és férje még mindig Cannes-ban tartózkodik, erről Instagram-oldalán rendszeresen be is számol. Találkozott többek között Holt McCallany-val, a Deadpool sztárjával is, akinek pár magyar kifejezést is megtanított. Csak a legszükségesebbeket: „lófasz” és „bazdmeg”.

Timi hallhatóan büszke is teljesítményére, „nagyon jó! Csodálatos!” – mondja a rövid videó végén.

Aztán, ha ideje engedi, aranyat is eszik férje, Andy Vajna biztatására.

Egy nagyszerű este pedig hogy máshogy végződhetne mint egy kis asztalon táncolással.

A 24.hu egyébként megjegyzi, a modell-üzletasszony tavalyi üzleti tevékenysége mínusz 60 millió forint.