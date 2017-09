Aradszkyékkal készült az utolsó fotó Lorán Lenkéről

A Táncdalfesztiválok sztárjának a lakása pont szemben van a 91 éves korában elhunyt színésznő lakásával, így évtizedek óta baráti kapcsolatban volt egymással Lorán Lenke és Aradszky László. Olyan jóban voltak, hogy látcsövön nézték egymást, úgy kommunikáltak végig, míg a neves komika kórházba nem került...

Az utolsó pillanatig tartották egymással a kapcsolatot, a kórházba szállítása előtt egy nappal készült egy kép is, amelyen Lorán Lenke legkedvesebb szomszédasszonyával, Aradszky feleségével, Évával látható. Aradszky évtizedekig együtt járt fellépni Lenkével, mindent tudtak egymásról.







Hajdani barátok: sajnos már sem Lenke, sem Kabos László nincs az élők sorában

– Még azt is figyeltük, kinél mikor ég a lámpa. Ebből következtettünk, hogy miden rendben van-e. Többször felrótta, hogy miért égetjük feleslegesen az összes lámpát? Azt mondtam neki, hogy ott voltak az unokák. Egy másik alkalommal azt rótta fel, hogy éjfélkor is világítottunk. Na, erre ugye már nem volt ma­gyarázat. Persze ilyenkor azon mókázott, hogy biztos buli volt nálunk. Az ablakban kommunikáltunk, először színházi látcsövön át néztük, mit gesztikulál a másik. Amikor ez kitudódott, Szenes Ivántól kaptunk egy rendes távcsövet. Utána azzal tartottuk a kapcsolatot itthon – mondta a Borsnak Aradszky László, aki sajnálja, hogy régi kollégái közül többel már soha többé nem léphet fel.







Az utolsó fotó, amelyet a komika ápolónője készített. Éva összefogja Lenke ruháját, ezen nevetnek

– Nagyon jóban voltunk. Imádnivaló ember volt, számát nem tudom, hányszor léptünk fel együtt. Éppen ezért drukkolok, nehogy fellépésem legyen azon a napon (képtelen kimondani a végső búcsú szavakat), mert nem fogok tudni helytállni aznap este… A feleségem, Éva minden titkának őrzője. Imádták egymást, Lenke ott volt az esküvőnkön is 47 évvel ezelőtt… Éva rendszeresen látogatta őt, amint tehette, felment hozzá. Bár Lenke segítője szinte mindig ott volt vele, Éva is segített neki, amit csak tudott. Lenke sosem panaszkodott, mindig vidám volt, mindenből viccet csinált, ezért nehéz volt neki segíteni is. A közös képeiken látszik, mennyire szerették egymást. Éva a széltől is óvta őt. Utolsó közös képüket Lenke ápolónője készítette. Azon nevettek, hogy szétnyílt a drága Lenke pongyolája, Éva pedig összefogta neki. Csodálatos ember volt, gondolom, a család kitesz magáért, ha valaki, ő királynői temetést érdemel – mondta az énekes, aki már most készül a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezendő jubileumi koncertjére.

Az esküvői fotón, együtt...

Aradszky László már akkor is ismerte Lorán Lenkét, amikor még nem is voltak szomszédok.

– Nagyon hiányoznak a régi fellépések a régi kollégákkal. Íme az esküvôi fotónk, balra Lenke, mellette pedig Késmárky Marika énekesnô látható – mutatja Aradszky. – Ők is ott voltak az esküvőnkön, akárcsak a Vámosi–Záray házaspár. Sajnos egyikôjük sincs már közöttünk...