Aradszky tizenhat évig nem kapott munkát - sorozat, 2. rész

A 81 éves énekes élete kész regény: börtönviselt testvér, titkos légyottok, házasságkötés becsületből. Ötven éve aratta első sikerét, és ma is hittel énekli: Nem csak a húszéveseké a világ.

Gyerekkora óta vonzódott a zenei pályához, karrierjét mégis egy töltőtoll-javító üzemben kezdte, miközben több zenei stúdió növendéke lett. Az áttörés 1963-ban következett be, amikor is a Magyar Rádió Tessék választani! című könnyűzenei versenyén a Még ide-oda húz a szívem című dalával megosztott első helyezést ért el. Innentől kezdve sorra kapta a felkéréseket, majd újabb sikert könyvelhetett el az Isten véled, édes Piroskám! című dallal, ahogy 1967-ben a táncdalfesztiválok történetébe is beírta a nevét az Annál az első ügyetlen csóknál című nótával. Egymást követték a tévé- és rádiófelvételek, naptárja haknikkal volt tele.

– Minden úgy ment, mint a karikacsapás. A Magyar Hanglemezgyár történetének első és második aranylemeze az én falamra került. Imádtam az éle­tem. Aztán egyszer csak behívatott magához Erdős Péter, aki akkoriban élet és halál ura volt a zeneiparban. Közölte: nincs szándékában velem több lemezt csinálni. Egy perc alatt hazavágott, hirtelen megszűntek a megbízásaim – idézi a múltat Aradszky.







Aradszky pályáján az 1963-as év hozta meg a fordulatot © MTI

Keserves évek következtek. A rajongók imádták, lemezszerződést mégsem kapott, médiaszereplései minimálisra csökkentek, a koncertszervezők csak ritkán hívták.

– Szerencsére a jóis­ten az utamba küldött egy kanadai urat, aki külföldi szerződést ajánlott. Tizenegyszer koncerteztem odakint, de itthon nem kellettem. Tizenhat évvel később aztán váratlanul felhívott a lemezgyár vezetője, és lemezszerződést ajánlott. Megkérdezte, mikorra tudnék letenni az asztalára egy lemezt. Visszakérdeztem: biztos engem akartál hívni, és ha igen, meddig vagy ma bent?

Aradszky ugyanis a zenei száműzetés alatt sem tétlenkedett, és ha csak a fióknak is, de felénekelte a barátai – Malek Miklós, Ihász Gábor, S. Nagy István, Szikora Róbert, Komár László – neki írt dalait. 1986-ban jelent meg az Újra itt vagyok című album, ami azonnal aranylemez lett.

– Soha nem fogom már megtudni, miért történt mindez, a sors azonban kárpótolt.

