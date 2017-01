Aradszky 190 centis pasasként gondol magára - sorozat, 5. rész

A 81 éves énekes élete kész regény: börtönviselt testvér, titkos légyottok, házasságkötés becsületből. Ötven éve aratta első sikerét, és ma is hittel énekli: Nem csak a húszéveseké a világ.

Bár Aradszky megnősült és maga mögött hagyta csajozós múltját, a rajongó lányok továbbra is imádták, igaz, már csak messziről. Az énekes maga is sokszor elgondolkozott azon, vajon mit is szerettek rajta a nők, hisz külseje nem volt éppen adoniszi. A természet szűkmarkúan bánt vele, amikor a testmagasságot mérte, és mivel fiatalon vékony testalkatú volt, így sokáig inkább kamaszos, mint férfias volt a külleme. Ez azonban soha nem okozott számára lelki tusákat, sőt!

– Az egész életemet arra építettem fel, hogy játszom az életemet. Ha szükség volt rá, eljátszottam, hogy 190 centis vagyok, de valójában nem érdekelt a magasságom. Korán megtanultam, hogy van Dávid és Góliát, van magas, de buta, és alacsony, de okos ember. Egyébként mindig sportos voltam, még ma is naponta tornázom, szobabiciklizem. Kicsi a bors, de erős – kacsint Aradszky, és tovább érvel, mert szerinte a színpadon a tehetség és nem a külső a döntő.







Ha szükség volt rá, eljátszottam, hogy 190 centi magas vagyok – meséli a 81 éves énekes

– A személyiség, a tisztelet és a szakmai alázat a legfontosabb.

Az énekes igyekezett a legtöbbet kihozni az életéből, nem foglalkozott a kritikákkal, és talán ennek is köszönhető, hogy a magánéletben és szakmailag is révbe ért. Pályafutása alatt több tucat olyan dalt énekelt, amit ma is kívülről fúj a közönség, gondoljunk csak az Isten véled, édes Piroskám! vagy épp az Annál az első ügyetlen csóknál című nótákat. Az elmúlt évek retrólázában egymást érik a fellépései, otthon pedig szerető család várja.

– Mindenért hálás vagyok a sorsnak és boldog vagyok. Köszönöm a közönségemnek az elmúlt ötven évet, és csak azt remélem, vár még rám egy-két év boldogság ezen a Földön. Lesz még Aradszky 100-as show is...

