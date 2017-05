Apjára ütött DeVito lánya

Danny DeVito lánya kiköpött mása színész apjának. Bár ez elsőre nem feltétlenül tűnik bóknak, a 34 éves Lucy csinos kis nővé cseperedett. A Batman visszatér és az Ikrek

72 éves sztárja aligha tagadhatná le a lányát, aki maga is színész lett, a magyar közönség a Melissa és Joey vígjátéksorozatban láthatta. Bár a New York-i Actors Fund Annual Gala rendezvényen készült képükön úgy tűnik, Lucy valamivel magasabb a 147 centis Dannynél, valójában magassarkút hord, így kijelenthetjük, hogy méreteiben is in­kább az apjára ütött.