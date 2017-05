Apja dedikálta Korda György fotóját

Az énekes teljesen elérzékenyült az aláírt fénykép láttán, amit édesapja látott el kézjegyével helyette.

Különleges ereklye került vissza ha csak pár percre is Korda Györgyhöz, akit egyik rajongója lepett meg az emlékkel. A Belfeszten való fellépésük után többen is odajöttek hozzájuk gratulálni. Egyikük egy régi, dedikált fényképet mutatott, amelyet, mint kiderült, Gyu­ri bácsi he­lyett annak apu­­kája írt alá fia nevében. Annyi levelet ka­pott ugyanis az énekes, hogy nem győzte egyedül megválaszolni őket, így a de­di­ká­lás­ba édes­apja, Kor­da József is besegített.

– Nézze meg ezt az aláírást! Ez az én édesapám aláírása! Hát hogy jö­vök én hozzá? – kérdezte elérzékenyülve Korda György. – Amikor azt mondják nekem, hogy Korda úr, mindig arra gondolok, hogy az igazi úr az én édesapám volt, akit Korda Józsefnek hívtak, ő felelt meg az úr szó minden kritériumának. Ha ő kezet fogott valakivel, az többet ért, mint egy szerződés. Ő nem volt kártyás, mint én, és nem is éjszakázott. Azt viszont örököltem tőle, hogy ha valamire a szavamat adom és kezet fogok rá, akkor ahhoz nem kell szerződés.







A fiatalkori dedikált képen ismerte fel édesapja kézjegyét Korda György © Csányi Kriszta

Idén lesz hatvan éve, hogy Korda György énekelni kezdett, és negyven éve, hogy Balázs Klári mikrofont ragadott. Az együtt százéves jubileumát ünneplő házaspár tele van ötletekkel, hogy miként tudnák még emlékezetesebbé tenni az alkalmat.

– Azt tervezzük, hogy turnéra indulunk, ami 2018 végéig tart majd – árulta el Korda. – Olyan egy koncertünk, mint egy jól si­került pszichiátriai kezelés, ami tel­jesen feltölt. Már készülünk a ju­bileumi bulira, de még nem találtuk ki igazán a kon­certek formáját, nagy vonós zenekart és táncosokat viszont biztosan szeretnénk. Még az is előfordulhat, hogy össze­beszélünk egy fiatal zeneszerzővel meg dalszövegíróval, és lesz új dal. A témája valószínűleg a szerelem lenne, hiszen ez mindig aktuális – mondta Klárika.

A papa fuvarozta a fellépésekre Nem csak szép emlékeket őriz édesapjáról Korda György. Az énekes korábban lapunknak mesélt arról, hogyan terelgette a papa őt a „rendes” emberré válás irányába, amikor a margitszigeti Casinóban vállalt felszolgálói munkát. – Egyszer, amint tíz korsó sörrel a kezemben igyekeztem kifelé, megjelent az édesapám, és lekevert egy hatalmas pofont. Úgy gondolta, nem elég komoly pálya ez nekem – mondta lapunknak korábban Korda, aki aztán a sodronykötélgyárban, majd udvartakarítóként dolgozott. Ám munka helyett mindig csak az éneklésen járt az esze – és a szája is –, így szülei beíratták a híres énektanárhoz, Vécsey Ernőhöz. Első, 1958-as tehetségkutatója után a papája hordta fellépé­sekre autóval.