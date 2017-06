Apának érzi magát Madonna

Új nagylemez helyett egy meglepő bejegyzéssel hívta fe magára a figyelmet a pop nagyasszonya. Madonna ugyanis saját magát köszöntötte fel apák napján. Az énekesnő, aki 2008-as válása óta kisebb-nagyobb megszakításokkal egyedül neveli gyermekeit, Instagram-oldalán tett közzé egy érdekes gondolatot, amelyben saját szülői erőfeszítéseinek állít emléket. Madonna hat gyermeket – két sajátot és négy örökbe fogadott árvát – nevel, ezért úgy érzi, nem csak anyák, de apák napján is jár neki a köszöntés.

– Boldog anyák napját, Madonna! És boldog apák napját is, mert lássuk be, anya és apa vagyok egy személyben, bármit is mondanak errôl a hivatalos iratok.

Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az énekesnő nem teljesen szakadt el a hagyományoktól. A hétvégén önmaga mellett édesapját szintén felköszöntötte a jeles napon, aki – a sztár bejegyzése szerint – maradéktalanul eleget tett atyai kötelességeinek.