Anyja korabeli nő szült a húszéves világsztárnak

Csak tippelni lehet, hogy pontosan hány évvel idősebb a sármos színésznél a párja.

Senki sem érti, hogy a Bosszúállók és a Godzilla 26 éves sztárját, Aaron Taylor-Johnsont mivel vette le a lábáról az anyja korabeli nő, Sam. A pár már jó ideje alkot egy párt, szerelmük pedig annyira komoly, hogy a színész húszéves volt, amikor megszületett első közös gyermekük. Wylda születése után nem sokkal pedig jött is a következő, a kis Romy.

Az egyre sármosabb és elismertebb világsztár büszkén pózol a rendezvényeken az asszony mellett, legutóbb például az új filmje, a The Wall New York-i premierjére kísérte őt el. Szemmel láthatóan működik az idősebb nő-fiatal férfi kapcsolat is.

A premieren készült fotókat itt tekinthetik meg.