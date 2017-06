Annácska: Végigszexelem a nyarat! Lányokkal és fiúkkal is...

Néhány hete bukkant fel a hírek közt: szexoldalon kínálják Kelemen Annácskát. A kebelcsoda akkor még tagadni igyekezett, hogy valóban ő áll a háttérben, most, a Bors megkeresésére azonban már nem kötötte az ebet a karóhoz. Igaz, be sem ismerte, akárhányszor kérdeztük, ám a válaszából egy­értelműen ki­derült, ha tényleg ő re­gisztrált, an­nak nyomós oka lehet.







Párra várva. Annácska ahhoz sem ragaszkodik, hogy férfi legyen a partnere © Végh István

– Való igaz, az elmúlt hetekben több oldalon is regisztráltam, de nem ok nélkül – kezdte Kelemen Anna, aki azt is hozzátette: már a nyári szünidőt tervezi. – Ez a nyár az élményszerzésé. Élem az életem, és hagyom, hogy sodorjon az élet, az sem baj, ha bejárom az országot vagy Európát. Azt sem szégyellem, a finom biszexualitás része az életemnek, volt már néhány kellemes élményem nőkkel. És nagyon remélem, lesz is még. Amit a leginkább szeretek, az vi­szont a két nő és egy pasi felállás – magyarázta a szőke kebelcsoda. Hogy mire gondolhat? Talán magyaráznunk sem kell. Minden­esetre, hogy a kételyeket eloszlassuk, Anna azt is megsúgta, hogy mihez kezd majd ősszel az összegyűjtött élményanyaggal.

– Többször említettem már, hogy az egyik hobbim a festés. Az élményeim reményeim szerint pedig inspirálnak majd az új ké­peim megalkotásánál. Én vagyok a világ első szexpresszionista festőnője, azon dolgozom, hogy a képeimet akár már idén is kiállítsák, és meg lehessen tekin­teni azokat. Ehhez azonban még jó adag élményre van szükségem – tette hozzá kacéran Kelemen Anna.







“Szexpresszionista festőként örökítem meg az élményeimet” © Végh István

Anna kihangsúlyozza, nem szeretne egy hímsoviniszta világban élni, szereti, hogyha a saját szabályai alapján történnek a dolgok, valamint azt, ha tiszteletben tartják, akár egy gésát Japánban.

A leghíresebb magyar nyuszilány – hogy lássuk, ezúttal sem a levegőbe beszél –, a Borsnak több korábbi képét, rajzát, festményét is megmutatta. Akad egy nôi portré is, amelyet szinte gyerekfejjel, 1998-ban alkotott.

– Az egyéb terveimről és élményeimről pedig majd legközelebb ősszel számolok be, akkor keressenek, már biztosan lesz mit mesélnem – tette hozzá Anna.