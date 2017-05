Annácska együtt ünnepelte afférjük jubileumát az egyik Depeche Mode taggal

Depeche Mode-lázban égett az ország, Kelemen Anna pedig azon néhány ember egyike volt, akit a világsztárok szállodájába is meghívtak.

Hétfő este megtelt a Groupama Aréna, ahol a világ egyik leghíresebb és legkülönlegesebb zenekara, a Depeche Mode adott koncertet. Dave Gahanék magyar sztárok tucatjait is kicsalták a Fradi-pályára, UFO Zsolti a feleségével, Kefír a barátnőjével érkezett, a legnagyobb feltűnést azonban Kelemen Anna keltette, aki sosem titkolta, a Depeche egyik legnagyobb rajongója. Vagy csak volt? Tegnap délután értük utol telefonon.







– Semmi élet nincs már bennük, azt gondolom, ez már csak a pénzről szól – fogalmaz Anna.

– Egy dolog nem változott: Daveből áradt a szexualitás. Vagy belőle, vagy belőlem, és rá vetítettem ki. Ezt nem tudom már eldönteni. Az biztos, nagyon érzem a tavaszt minden egyes sejtemben – huncutkodott a szavakkal is. Mint utólag kiderült, Anna így is a kivételezettek között volt: ő ugyanis a koncert után a zenekar hoteljébe volt hivatalos. Azt ugyan lapunknak nem árulta el, ki invitálta meg, de azt nem titkolta, neki is volt oka ünnepelni.







2007-ben járt Magyarországon Dave Gahan és együttese

– Tízéves történet ez már... Igen, a hír igaz: 2007-ben sikerült először találkoznom a Depeche Mode tagjaival, és közelebbről, mélyebben megismernem egyiküket. Hétfő este erre koccintottunk egy fővárosi hotelben – vallotta meg a Borsnak Kelemen Anna, majd kérdés nélkül tette hozzá:







Martin Gore (a háttérben a színpadon) szottyadt lett – mondja az egykori szépfiúról Anna

– Martin Gore-ban ma már semmi szexualitást nem találtam. Szottyadt lett! – summázta. Talán ő volt a szerencsés, akit ágyba vihetett a nyuszilány? Nem volt hajlandó elárulni, azt azonban igen, hogy hol.







A playmate tíz éve jött össze a híres banda zenészével © Végh István







– A Lánchíddal szemben, egy hotelben találkoztunk. De én már húsz éve is Depeche Mode-rajongó voltam, tisztelem őket annyira, hogy nem akartam ezzel címlapokra kerülni soha. Amúgy is címlapokon vagyok – legyintett Anna.

Tahi Tóth László is ott volt Már bulizni is jár a februárban agyműtéten átesett Tahi Tóth László. A színész a Mode-koncerten nagyobb társasággal szórakozott. A hetvenhárom éves, Kossuth-díjas művészre rá is fért a kikapcsolódás, hisz hosszú hónapokig volt ágyhoz kötve, miután januárban stroke-t kapott. – Családi program keretén belül mentem a koncertre, soha hasonló élményben még nem volt részem. A feleségemnek az egyik kedvenc együttese a Depeche Mode, de én is szeretem őket. Nagyon jól éreztem magam, és egyébként is nagyon jól vagyok – büszkélkedett lapunknak Tahi Tóth László.