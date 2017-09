Angelina Jolie elárulta, mivel tette boldoggá szeretett édesanyját

Azért lett színész, mert a szülei annak szánták, vallotta be Angelina Jolie. Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő édesanyja, Marcheline Bertrand, és édesapja, Jon Voight is szakmabeli volt, így Jolie gyermekkora óta ebben a világban élt.







Jolie anyjától és nagyanyjától kapta örökül a szakmáját © Northfoto

– Filmek között nőttem fel egy olyan városban – Los Angelesben –, ahol a filmezés mindenkinek fontos volt, mindenki erről beszélt. Édesanyám és a nagymamám is arra vágyott, hogy színésznő legyen, és azt akarták, hogy én is azzá váljak. Sosem gondoltam, hogy lehetnék bármi más is. Boldoggá tettem vele az édesanyámat – vallotta be Jolie a torontói filmfesztiválon.