Andy Vajnán múlik Hajós műsorának sorsa

Volt a TV2-nek egy kiváló műsora, a Dalfutár. Hajós András álmodta és valósította meg, a stáb a munkájáért Artisjus-díjat is kapott. Tiszta sor: a kereskedelmi csatorna ősszel újra műsorra tűzi. Vagy mégsem? A válasz nem egyértelmű, Hajós ugyanis – ahogy tőle megszokhattuk – aktív közéleti életet él, tavasszal több utcai tüntetésen is részt vett, sőt az egyik ellenzéki párt kampánynyitó rendezvényén beszédet is mondott.

Volt olyan nyilatkozata is a témában, hogy: „Halálosan idegesít, ami a Tényekben történik. Hányok tőle, és nem tudok úgy… ez nekem nehéz. Lehet, hogy azt kéne mondanom, hogy én csak egy szórakoztató műsort csinálok, nem tudom ezt mondani.”

A megnyilatkozásai nagy port kavartak a Róna utcában, persze hivatalos elítélő nyilatkozat nem született, a tévést meg sem dorgálták, de nyilvánvaló, hogy Andy Vajna tulajdonos nem boldog egy házon belüli „gerillától”. Ipar­ági pletykák szerint szívja is a fogát a filmipari kormánybiztos, hiszen a jó műsorra szükség van, a lázadókra azonban nincs. A Dalfutár jogai a TV2-nél vannak, így Hajós András el sem viheti on­nan, amíg el nem engedik.

– A csatornának opciós joga van, András csak akkor tudja elhozni onnan a műsort, ha le­mondanak róla – mondja la­punknak egy informátor. A TV2 őszi műsorrendjéről annyit tudni: napokon belül kiadják a tervezett műsorok listáját. Ha ezen szerepel a Dalfutár, talán Hajós marad a TV2-nél. Ha nem, akkor sem biztos, hogy elviheti a produkciót. Ez Andy Vajna nagyvonalúságán múlik.